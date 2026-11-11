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    ലേൺ ദി ഖുർആൻ ഗ്ലോബൽ ഓൺലൈൻ ഫൈനൽ പരീക്ഷ നവംബർ 13ന്

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    ലേൺ ദി ഖുർആൻ ഗ്ലോബൽ ഓൺലൈൻ ഫൈനൽ പരീക്ഷ നവംബർ 13ന്
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    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന 'ലേ​ൺ ദി ​ഖു​ർ​ആ​ൻ' ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ 2026ലെ ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഫൈ​ന​ൽ പ​രീ​ക്ഷ ന​വം​ബ​ർ 13 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രേ​സ​മ​യം പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ സ​മ​യ​ക്ര​മം.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മാ​നി മൗ​ല​വി ര​ചി​ച്ച ഖു​ർ​ആ​ൻ വി​വ​ര​ണ​ത്തി​ലെ 30 മു​ത​ൽ 33 വ​രെ​യു​ള്ള അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ളാ​യ സൂ​റ​ത്തു​ർ​റൂം, സൂ​റ​ത്തു ലു​ഖ്മാ​ൻ, സൂ​റ​ത്തു​സ്സ​ജ​ദ, സൂ​റ​ത്തു​ൽ അ​ഹ്സാ​ബ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ പാ​ഠ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ. പാ​ഠ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ റി​വി​ഷ​ൻ ക്ലാ​സു​ക​ളു​ടെ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് ചെ​യ്ത വീ​ഡി​യോ​ക​ളും അ​ടു​ത്തി​ടെ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ലേ​ൺ ദി ​ഖു​ർ​ആ​ൻ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ആ​പ്പി​ൾ ആ​പ്പ് സ്റ്റോ​ർ, ഗൂ​ഗി​ൾ പ്ലേ ​സ്റ്റോ​ർ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​പ്പ് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    ന​വം​ബ​ർ 13 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സൗ​ദി സ​മ​യം ഉ​ച്ച​യ്ക്ക് മൂ​ന്നു മ​ണി മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത് മ​ണി വ​രെ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം വൈ​കി​ട്ട് 5.30 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11.30 വ​രെ​യു​മു​ള്ള ആ​റു മ​ണി​ക്കൂ​ർ സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ​പ​രീ​ക്ഷാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ ഏ​ത് സ​മ​യ​ത്തും ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ഏ​തു ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​യം. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ഓ​ഫ്‌​ലൈ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ ന​വം​ബ​ർ 20 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ന​ട​ക്കും. ലേ​ൺ ദി ​ഖു​ർ​ആ​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റ് മു​ഖേ​ന​യാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷാ ലി​ങ്ക് ല​ഭ്യ​മാ​കു​ക. വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള പ​രീ​ക്ഷാ സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    നേ​ര​ത്തേ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ​രീ​ക്ഷാ ദി​വ​സ​മാ​യ ന​വം​ബ​ർ 13 വ​രെ exam.learnthequran.org എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ പു​തു​താ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രീ​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി +966 53629 1683, +966 56250 8011 എ​ന്നീ വാ​ട്ട്‌​സ്ആ​പ്പ് ഹെ​ൽ​പ്പ് ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഫൈ​ന​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മൊ​മെ​ന്റോ​യും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ലേ​ൺ ദി ​ഖു​ർ​ആ​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും.

    ന​വം​ബ​ർ 13ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഫൈ​ന​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ക്കു​ള്ള എ​ല്ലാ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ മ​ല​യാ​ളി സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളും ഈ ​സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​രം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

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