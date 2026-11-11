ലേൺ ദി ഖുർആൻ ഗ്ലോബൽ ഓൺലൈൻ ഫൈനൽ പരീക്ഷ നവംബർ 13ന്

ലേൺ ദി ഖുർആൻ ഗ്ലോബൽ ഓൺലൈൻ ഫൈനൽ പരീക്ഷ നവംബർ 13ന്text_fields
റിയാദ്: റിയാദ് ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന 'ലേൺ ദി ഖുർആൻ' ഖുർആൻ പഠന പദ്ധതിയുടെ 2026ലെ അന്താരാഷ്ട്ര ഓൺലൈൻ ഫൈനൽ പരീക്ഷ നവംബർ 13 വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മലയാളികൾക്ക് ഒരേസമയം പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണ് പരീക്ഷയുടെ സമയക്രമം.
മുഹമ്മദ് അമാനി മൗലവി രചിച്ച ഖുർആൻ വിവരണത്തിലെ 30 മുതൽ 33 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളായ സൂറത്തുർറൂം, സൂറത്തു ലുഖ്മാൻ, സൂറത്തുസ്സജദ, സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് എന്നിവയാണ് പരീക്ഷയുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ. പാഠഭാഗങ്ങളും പഠിതാക്കൾക്കായി നടത്തിയ റിവിഷൻ ക്ലാസുകളുടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകളും അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ലേൺ ദി ഖുർആൻ മൊബൈൽ ആപ്പിലും ലഭ്യമാണ്. ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോർ, ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ എന്നിവയിൽനിന്ന് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
നവംബർ 13 വെള്ളിയാഴ്ച സൗദി സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നു മണി മുതൽ രാത്രി ഒമ്പത് മണി വരെയും ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകിട്ട് 5.30 മുതൽ രാത്രി 11.30 വരെയുമുള്ള ആറു മണിക്കൂർ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽപരീക്ഷാർഥികൾ തങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ ഏത് സമയത്തും ലോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തുനിന്നും പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാം. പരീക്ഷയിൽ പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഉത്തരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സമയം. സൗദി അറേബ്യയിൽ ഓഫ്ലൈൻ പരീക്ഷ നവംബർ 20 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നടക്കും. ലേൺ ദി ഖുർആൻ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേനയാണ് പരീക്ഷാ ലിങ്ക് ലഭ്യമാകുക. വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷാ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്.
നേരത്തേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പഠിതാക്കൾക്ക് പരീക്ഷാ ദിവസമായ നവംബർ 13 വരെ exam.learnthequran.org എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ പുതുതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾക്കുമായി +966 53629 1683, +966 56250 8011 എന്നീ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
ഫൈനൽ പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടുന്നവർക്ക് മൊമെന്റോയും ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളും ലേൺ ദി ഖുർആൻ ഗ്ലോബൽ സംഗമത്തിൽ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യും.
നവംബർ 13ന് നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഓൺലൈൻ ഫൈനൽ പരീക്ഷക്കുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി റിയാദ് ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ ഭാരവാഹികൾ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മുഴുവൻ മലയാളി സഹോദരങ്ങളും ഈ സുവർണാവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പരീക്ഷയിൽ പങ്കാളികളാകണമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അഭ്യർഥിച്ചു.