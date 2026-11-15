ഫ്രെണ്ട് ലൈൻ കപ്പ് 2026; ആഴ്സണലും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയും വിജയികൾtext_fields
ജിദ്ദ: ഫ്രൈഡേ ക്ലബ്ബ് ജിദ്ദ (എഫ്.സി.ജെ) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘എഫ്.സി.ജെ ഫ്രെണ്ട് ലൈൻ കപ്പ് 2026’ ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിന്റെ രണ്ടാം വാര മത്സരത്തിൽ ആഴ്സണൽ ടീമും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ടീമും ജേതാക്കൾ. ജിദ്ദ ബാഗ്ദാദിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആദ്യമത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്കാണ് ആഴ്സണൽ ടീം ലിവർപൂൾ ടീമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ടൈബ്രേക്കറിലാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ടീം ചെൽസിയ ടീമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ റംഷീദും രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ എസ്.എം നവാസും മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ചായി. റിട്ട. ഡിവൈ.എസ്.പിയും മുൻ കേരള പൊലീസ് ഗോൾ കീപ്പറും ആയിരുന്ന പി.ടി മഹ്ബൂബ്, ‘ഗൾഫ് മാധ്യമം’ ജിദ്ദ റിപ്പോർട്ടർ ഇബ്റാഹീം ശംനാട്, ജിദ്ദ കൊക്ക കോള കമ്പനി മാനേജർ സി.ടി നൗഷാദ് എന്നിവർ ഫുട്ബാൾ മത്സരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാഥിതികളായിരുന്നു.