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    ഫ്രെണ്ട് ലൈൻ കപ്പ് 2026; ആഴ്‌സണലും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയും വിജയികൾ

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    ഫ്രെണ്ട് ലൈൻ കപ്പ് 2026; ആഴ്‌സണലും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയും വിജയികൾ
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    ഫ്രൈ​ഡേ ക്ല​ബ്ബ് ജി​ദ്ദ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫ്രെ​ണ്ട് ലൈ​ൻ ക​പ്പ് 2026


    ര​ണ്ടാം വാ​ര മ​ത്‌​സ​ര​ത്തി​ലെ ക​ളി​ക്കാ​രെ അ​തി​ഥി​ക​ൾ


    പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു




    ജി​ദ്ദ: ഫ്രൈ​ഡേ ക്ല​ബ്ബ് ജി​ദ്ദ (എ​ഫ്.​സി.​ജെ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘എ​ഫ്.​സി.​ജെ ഫ്രെ​ണ്ട് ലൈ​ൻ ക​പ്പ് 2026’ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ര​ണ്ടാം വാ​ര മ​ത്‌​സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ഴ്‌​സ​ണ​ൽ ടീ​മും മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ സി​റ്റി ടീ​മും ജേ​താ​ക്ക​ൾ. ജി​ദ്ദ ബാ​ഗ്ദാ​ദി​യ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ​മ​ത്‌​സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ആ​ഴ്‌​സ​ണ​ൽ ടീം ​ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ ടീ​മി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ര​ണ്ടാം മ​ത്‌​സ​ര​ത്തി​ൽ ടൈ​ബ്രേ​ക്ക​റി​ലാ​ണ് മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ സി​റ്റി ടീം ​ചെ​ൽ​സി​യ ടീ​മി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റം​ഷീ​ദും ര​ണ്ടാം മ​ത്‌​സ​ര​ത്തി​ൽ എ​സ്.​എം ന​വാ​സും മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ചാ​യി. റി​ട്ട. ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​യും മു​ൻ കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​റും ആ​യി​രു​ന്ന പി.​ടി മ​ഹ്ബൂ​ബ്, ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ ജി​ദ്ദ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ഇ​ബ്‌​റാ​ഹീം ശം​നാ​ട്, ജി​ദ്ദ കൊ​ക്ക കോ​ള ക​മ്പ​നി മാ​നേ​ജ​ർ സി.​ടി നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്‌​സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​ഥി​തി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.

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    News Summary - Frontline Cup 2026; Arsenal and Manchester City emerge as winners
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