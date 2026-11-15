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സഹായധനം കൈമാറിtext_fields
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News Summary - Financial aid handed over
ജുബൈൽ : ഒരു വർഷമായി ജോലിയും ശമ്പളവും ഇല്ലാതെ പ്രതിസന്ധിയിലായ വ്യക്തിക്ക് ജുബൈൽ കെ.എം.സി.സിയുടെ കൈതാങ്ങ്. കാരുണ്യ പ്രവർത്തകർ സിദ്ദീഖ് താനൂർ,അനീഷ് താനൂർ, സൈതലവി ഒട്ടുമ്മൽ തുടങ്ങിയവർ മുൻകൈയെടുത്താണ് തുക സമഹാരിച്ചത്. സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ആക്ടിങ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷിബു കവലയിൽ, പോർട്ട് ഏരിയ കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സിദ്ദീഖ് താനൂറിന് തുക കൈമാറി. സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ട്രഷറർ അസീസ് ഉണ്ണിയാൽ, അനീഷ് താനൂർ, റഫീഖ് ധർമടം, സൈതലവി ഒട്ടുമ്മൽ, അക്ബർ താനൂർ,, ഷംസീർ, സലാം, ഫാരിസ്, നൗഷാദ് തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അസീസ് ഉണ്ണിയാൽ നന്ദി അറിയിച്ചു.
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