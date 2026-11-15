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    സ​ഹാ​യ​ധ​നം കൈ​മാ​റി

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    സ​ഹാ​യ​ധ​നം കൈ​മാ​റി
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    ജു​ബൈ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച സ​ഹാ​യ​ധ​നം സി​ദ്ദീ​ഖ് താ​നൂ​റി​ന് കൈ​മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ




    ജു​ബൈ​ൽ : ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ജോ​ലി​യും ശ​മ്പ​ള​വും ഇ​ല്ലാ​തെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ വ്യ​ക്തി​ക്ക് ജു​ബൈ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ കൈ​താ​ങ്ങ്. കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് താ​നൂ​ർ,അ​നീ​ഷ് താ​നൂ​ർ, സൈ​ത​ല​വി ഒ​ട്ടു​മ്മ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്താ​ണ് തു​ക സ​മ​ഹാ​രി​ച്ച​ത്. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബു ക​വ​ല​യി​ൽ, പോ​ർ​ട്ട്‌ ഏ​രി​യ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ദ്ദീ​ഖ് താ​നൂ​റി​ന് തു​ക കൈ​മാ​റി. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​സീ​സ് ഉ​ണ്ണി​യാ​ൽ, അ​നീ​ഷ് താ​നൂ​ർ, റ​ഫീ​ഖ് ധ​ർ​മ​ടം, സൈ​ത​ല​വി ഒ​ട്ടു​മ്മ​ൽ, അ​ക്ബ​ർ താ​നൂ​ർ,, ഷം​സീ​ർ, സ​ലാം, ഫാ​രി​സ്, നൗ​ഷാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. അ​സീ​സ് ഉ​ണ്ണി​യാ​ൽ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

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    News Summary - Financial aid handed over
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