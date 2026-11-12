എസ്.എം മുജീബിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി

എസ്.എം മുജീബിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
ജിദ്ദ: മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടത്തെ പ്രവാസം മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കോഴിക്കോട് തെക്കേപ്പുറം സ്വദേശിയായ എസ്.എം മുജീബിന് ഫ്രൈഡേ ക്ലബ് ജിദ്ദ (എഫ്.സി.ജെ) യാത്രയയപ്പ് നൽകി. എഫ്.സി.ജെ യുടെ സജീവ അംഗമായ മുജീബ് സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. ജിദ്ദ ഇലാറ റെസ്റ്റോറന്റിൽ വെച്ച് നടന്ന യാത്രയയപ്പ് പരിപാടിയിൽ എഫ്.സി.ജെ അംഗങ്ങളും മറ്റുള്ളവരും അടക്കം ധാരാളം പേർ പങ്കെടുത്തു. കുഞ്ഞമ്മു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അബ്ദുറഹിമാൻ, ഹിഫ്സു റഹ്മാൻ, ഫിറോസ് മാലിക്, മുഹമ്മദ് ഷാഫി, എസ്.എം നവാസ്, ഹാരിസ്, ഇഫ്തികാർ, റിസ്വാൻ, ജരീർ, റിയാസ്, കഫീൽ, യാസിദ്, ഷംനാർ, അസിം, മുസ്തഫ, അൻഷിദ്, വസീം, യൂനുസ്, ലത്തീഫ്, സാദിഖ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
മുജീബിനുള്ള എഫ്.സി.ജെ യുടെ മൊമെന്റോ ചടങ്ങിൽ ഭാരവാഹികൾ കൈമാറി. ഖലീൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. മുജീബ് മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി. നീണ്ട വർഷങ്ങളുടെ പ്രവാസത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ ഏറെ ഹൃദ്യമായ ഓർമകളാണ് പകർന്നു നൽകുന്നതെന്നും ഫ്രൈഡേ ക്ലബ് ജിദ്ദ വഴി വിവിധ പരിപാടികളിലും സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കാളിയാവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും എല്ലാവരോടും ഏറെ കടപ്പാടും നന്ദിയും ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ അബ്ദുറഹിമാൻ, സാജിദ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.