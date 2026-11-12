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    എസ്.എം മുജീബിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി

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    എസ്.എം മുജീബിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി
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    പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന എ​സ്.​എം മു​ജീ​ബി​ന് ഫ്രൈ​ഡേ ക്ല​ബ് ജി​ദ്ദ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട​ത്തെ പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കോ​ഴി​ക്കോ​ട് തെ​ക്കേ​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ എ​സ്.​എം മു​ജീ​ബി​ന് ഫ്രൈ​ഡേ ക്ല​ബ് ജി​ദ്ദ (എ​ഫ്.​സി.​ജെ) യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. എ​ഫ്.​സി.​ജെ യു​ടെ സ​ജീ​വ അം​ഗ​മാ​യ മു​ജീ​ബ് സാ​മൂ​ഹ്യ സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ജി​ദ്ദ ഇ​ലാ​റ റെ​സ്റ്റോ​റ​ന്റി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എ​ഫ്.​സി.​ജെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രും അ​ട​ക്കം ധാ​രാ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കു​ഞ്ഞ​മ്മു പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, ഹി​ഫ്സു റ​ഹ്മാ​ൻ, ഫി​റോ​സ് മാ​ലി​ക്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി, എ​സ്.​എം ന​വാ​സ്, ഹാ​രി​സ്, ഇ​ഫ്തി​കാ​ർ, റി​സ്‌​വാ​ൻ, ജ​രീ​ർ, റി​യാ​സ്, ക​ഫീ​ൽ, യാ​സി​ദ്, ഷം​നാ​ർ, അ​സിം, മു​സ്ത​ഫ, അ​ൻ​ഷി​ദ്, വ​സീം, യൂ​നു​സ്, ല​ത്തീ​ഫ്, സാ​ദി​ഖ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മു​ജീ​ബി​നു​ള്ള എ​ഫ്.​സി.​ജെ യു​ടെ മൊ​മെ​ന്റോ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി. ഖ​ലീ​ൽ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ജീ​ബ് മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. നീ​ണ്ട വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത സൗ​ഹൃ​ദ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണ് പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഫ്രൈ​ഡേ ക്ല​ബ് ജി​ദ്ദ വ​ഴി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ങ്കാ​ളി​യാ​വാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും ഏ​റെ ക​ട​പ്പാ​ടും ന​ന്ദി​യും ഉ​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, സാ​ജി​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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    News Summary - Farewell to SM Mujeeb
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