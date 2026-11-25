തനിമ റിയാദ് താജുദ്ദീൻ ഓമശ്ശേരിക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
റിയാദ്: പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനും തനിമ സാംസ്കാരിക വേദി നേതാവുമായ താജുദ്ദീൻ ഓമശ്ശേരിക്കും ഭാര്യ ഫൗസിയക്കും തനിമ പ്രവർത്തക സമിതി യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
പ്രൊവിൻസ് പ്രസിഡന്റ് സദ്റുദ്ദീൻ കീഴിശ്ശേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. തനിമ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയംഗം, സെൻട്രൽ പ്രൊവിൻസ് പ്രസിഡന്റ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി, മുസ്ലിം കോഓഡിനേഷൻ കമ്മറ്റിയംഗം എന്നീ നിലകളിൽ റിയാദിലെ പൊതുരംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന അദ്ദേഹം, 'യൂത്ത് ഇന്ത്യ' യുടെ ആദ്യകാല പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിലും സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ രൂപീകരണത്തിലും നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചതായി അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു.
മദ്റസ, ഖുർആൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ എന്നിവയിലൂടെ വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളുമടങ്ങുന്ന വലിയൊരു സൗഹൃദ വൃന്ദത്തിനുടമയായിരുന്നു താജുദ്ദീൻ ഓമശ്ശേരിയെന്ന് സലീം മാഹി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
കലാ വൈജ്ഞാനിക സേവന തുറകളിൽ മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയ ദമ്പതികളാണ് ഇരുവരുമെന്ന് സിദ്ദിഖ് ബിൻ ജമാൽ, റഹ്മത്തെ ഇലാഹി എന്നിവർ പറഞ്ഞു. ബഷീർ രാമപുരം, ലത്തീഫ് ഓമശ്ശേരി, അഷ്റഫ് കൊടിഞ്ഞി, ബാരിഷ് ചെമ്പകശ്ശേരി, ഷാനിദ് അലി, നൗഷാദ് എടവനക്കാട് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു.
പ്രവാസത്തിലെ ഊഷ്മളമേറിയ സന്ദർഭങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ച താജുദ്ദീൻ തന്റെ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ, തനിമ പ്രവർത്തകരോടും റിയാദിലെ പൊതുസമൂഹത്തോടും നന്ദിയും പ്രാർത്ഥനയും അറിയിച്ചു. കാർഷിക രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം സാംസ്കാരിക സേവന മേഖലയിൽ തുടർന്നും പ്രവൃത്തിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തനിമ ജനറൽ സെക്രട്ടറി തൗഫീഖ് മങ്കട സമാപനവും അബ്ദുറഹ്മാൻ മൗണ്ടു ഖിറാഅത്തും നിർവഹിച്ചു.