സൂഫിസത്തിന്റെ പേരിൽ തെറ്റായ പ്രചാരണം -ഡോ. യാസിർ ബിൻ ഹംസ

സൂഫിസത്തിന്റെ പേരിൽ തെറ്റായ പ്രചാരണം -ഡോ. യാസിർ ബിൻ ഹംസtext_fields
ജിദ്ദ: ഇസ്ലാമിനെ സൂഫിസത്തിന്റെ ലേബലിൽ അവതരിപ്പിച്ച് തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്തുന്നവർ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളാണെന്ന് പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും മദീന തൈബ സർവകലാശാല മുൻ പ്രഫസറുമായ ഡോ. യാസിർ ബിൻ ഹംസ പറഞ്ഞു. ജിദ്ദ ദഅവ കോഓഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി (ജെ.ഡി.സി.സി) ഹയ്യു തയ്സീറിലെ സൗത് ദഅ്വ സെന്ററുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തിയ വൈജ്ഞാനിക സംഗമത്തിൽ ‘സൂഫിസം; അഹ്ലുസ്സുന്നയുടെ നിലപാട്’ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സൂഫിസം അഹ്ലുസ്സുന്നക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത വികല ആശയങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും സങ്കേതമാണെന്നും അതിന് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലും ഭരണകൂടത്തിന്റെയടക്കം ഒത്താശയോടെ സൂഫിസത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രമാണങ്ങളെ തങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് പ്രമാണവിരുദ്ധമായ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആട്ടവും പാട്ടും സംഗീതവും ലഹരിയും കോർത്തിണക്കി മയക്കിക്കിടത്താൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സൗത് ദഅ്വ സെന്റർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി തൈസീർ ജാലിയാത് ദഅ്വ വിഭാഗം മേധാവി ശൈഖ് സഈദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജെ.ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സുനീർ പുളിക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അനസ് ബിൻ മാലിക് മദ്റസ പ്രിൻസിപ്പൽ മുഹമ്മദ് റഫീഖ് സുല്ലമി ആമുഖ ഭാഷണം നിർവഹിച്ചു. ജെ.ഡി.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫൈസൽ വാഴക്കാട് നന്ദി പറഞ്ഞു. സൽമാൻ ബാലുശ്ശേരി, യൂസുഫ് ചോലക്കൽ, നൗഫൽ പീടിയേക്കൽ, അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ തിരൂരങ്ങാടി, അബ്ദുൽ ഗനി ചെംനാട്, റൗനഖ് പുത്തൂർ പള്ളിക്കൽ, അബ്ബാസ് പുൽപ്പറ്റ, സത്താർ അൽ ഹികമി തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.