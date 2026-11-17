പ്രവാസിയുടെ അതിജീവനവും സമൂഹത്തിന്റെ കൈത്താങ്ങുംtext_fields
ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും കോണിൽ അശാന്തിയുടെ കാഹളം മുഴങ്ങുമ്പോഴും പ്രതിസന്ധികൾ ആകാശത്ത് തീഗോളങ്ങളായി പടരുമ്പോഴും അതിജീവനത്തിനായി കേഴുന്ന ഒരുകൂട്ടം മനുഷ്യരുണ്ട്; നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ. സ്വന്തം നാടും വീടും വിട്ട് അന്യനാടുകളിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കുടുംബം പുലർത്തുന്ന അവർ, പ്രയാസകരമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്നേഹമുള്ളവരുടെ ഒരു ചെറിയ വിളിയോ ആശ്വാസവാക്കോ ആണ്.
എന്നാൽ, പ്രതിസന്ധികൾ കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുമ്പോഴും പ്രവാസികളെ തിരിഞ്ഞുനോക്കാൻ പോലും കൂട്ടാക്കാത്ത നാട്ടിലുള്ള ചിലരുടെ മൗനം ഏറെ വേദനാജനകമാണ്.
പ്രവാസഭൂമികയിൽ അപായ സൈറണുകൾ മുഴങ്ങുമ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിൽ മരുപ്രദേശം പ്രതിസന്ധിയിലാകുമ്പോഴും പ്രവാസികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം അവരെ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലാഴ്ത്തുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ നാട്ടിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും ഭരണകൂടങ്ങളും തങ്ങളെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ആശങ്ക അവർക്കുണ്ടാകും.
എന്നാൽ പലപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നത് അവഗണനയും നിശബ്ദതയുമാണ്. എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുകയല്ല, മറിച്ച് കൂടുതൽ കരുതൽ വേണ്ട ഘട്ടങ്ങളിൽ നാട്ടിലുള്ളവർ ഈ വിഷയത്തിൽ അല്പം കൂടി ശ്രദ്ധ നൽകണമെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുകയാണ്.
നാട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട പിന്തുണയും നയപരമായ സഹായങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് പ്രവാസികൾ യഥാർഥത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നത്. സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ലായി വാഴ്ത്തുമ്പോഴും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ അവരെ കൈയൊഴിയുന്ന സമീപനം തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഓരോ പ്രവാസിയുടെയും ജീവിതത്തിന് പിന്നിൽ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന വിയർപ്പും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുമുണ്ട്. പ്രവാസികളും വികാരങ്ങളുള്ള പച്ചയായ മനുഷ്യരാണ്. പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ ഭയന്നുവിറക്കുമ്പോൾ ഒരു വിളിപ്പാടകലെ നിന്നുള്ള ആശ്വാസവാക്കുകൾ നൽകുന്ന കരുത്ത് വളരെ വലുതാണ്.
മനുഷ്യജീവന് വില കൽപ്പിക്കേണ്ട സമയങ്ങളിൽ സ്വന്തം ജനങ്ങളെ ഓർക്കാൻ പോലും തയാറാകാത്ത സമൂഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യം ഭയാനകമാണ്. പണത്തിന്റെ തിളക്കത്തിനപ്പുറം മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന്റെ ഇത്തിരി വെളിച്ചമെങ്കിലും പ്രവാസികൾക്ക് നൽകാൻ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാത്തപക്ഷം, അന്യനാട്ടിലെ പ്രതിസന്ധികളിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ തണുപ്പിലും പ്രവാസികൾ എന്നെന്നേക്കുമായി ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകും.