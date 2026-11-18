പ്രവാസി ക്ഷേമം; വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന യാഥാർഥ്യങ്ങൾtext_fields
പ്രവാസി ക്ഷേമപദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിലെല്ലാം എല്ലാ പ്രവാസികളെയും ഒരൊറ്റ വിഭാഗമായാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 'പ്രവാസി' എന്ന ഒറ്റ വിശേഷണത്തിനകത്ത് വലിയൊരു സാമ്പത്തിക അസമത്വത്തിന്റെ ലോകമുണ്ട്. ഉയർന്ന ജോലിയും ശമ്പളവുമുള്ളവരും, കുറഞ്ഞ വേതനത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത് ഓരോ മാസവും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ടുനീക്കുന്നവരും ഒരേ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പ്രവാസികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ക്ഷേമപദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോഴും നയരൂപീകരണ ചർച്ചകളിലും ഈ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പ്രവാസി സംഘടനകളും ക്രിയാത്മകമായ ചർച്ചകളും പഠനങ്ങളും നടത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലെ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് സാധാരണ തൊഴിലാളികൾ വിദേശത്തുണ്ട്. ഒരു മുറിയിൽ ഇരുനില കട്ടിലുകൾ തലങ്ങും വിലങ്ങുമിട്ട് അഞ്ചും ആറും പേർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ക്യാമ്പുകളും ബാച്ചിലർ റൂമുകളും ധാരാളമുണ്ട്. പ്രവാസജീവിതത്തിന്റെ യഥാർഥ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇവരാണ്. എന്നാൽ നാട്ടിൽ നിന്നെത്തുന്ന മന്ത്രിമാർക്കും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കുമെല്ലാം കാണാനും സംവദിക്കാനും അവസരം ലഭിക്കുന്നത് സമ്പന്ന വിഭാഗം പ്രവാസികളോടൊപ്പം മാത്രമാണ്. പ്രവാസി സംഘടനകൾ ഒരുക്കുന്ന വേദികൾക്കപ്പുറം ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്ന സാധാരണ തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ നേരിട്ടറിയാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാനുമുള്ള അവസരം ഭരണാധികാരികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല.
തൊഴിൽ, വരുമാനം തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക യാഥാർഥ്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, എല്ലാ പ്രവാസികളെയും ഒരേ മാനദണ്ഡത്തിൽ കാണാതെ പ്രവാസികൾക്കിടയിലെ ഈ അന്തരങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്ഷേമപദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്തപക്ഷം, പൊതുവായുള്ള ക്ഷേമനയങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ യഥാർഥത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണന ആവശ്യമുള്ള അർഹതപ്പെട്ടവരിലേക്ക് എത്തണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം, പെൻഷൻ, തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള അടിയന്തര സഹായം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ നീതിപൂർവവും പ്രായോഗികവുമായ സമീപനമാണ് ആവശ്യം.