തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുംtext_fields
റിയാദ്: സൗദിയിലെ ദവാദ്മിയിൽ മരിച്ച തിരുവനന്തപുരം കിളിമാനൂർ വിളക്കാട്ടുകോണം പുണർതത്തിൽ അജയകുമാറിന്റെ (56) മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള വഴിയൊരുങ്ങി.
ദവാദ്മിയിൽനിന്ന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഗൾഫ് എയർ വിമാനത്തിൽ അൽ ഖസീം വഴിയാണ് മൃതദേഹം വെള്ളിയാഴ്ച നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.
കഴിഞ്ഞ മാസമായിരുന്നു അജയകുമാറിന്റെ മരണം. താമസരേഖകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റ് നിയമനടപടികളും പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരുമാസത്തോളം സമയമെടുത്തു.
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മൃതദേഹം സൗദിയിൽത്തന്നെ സംസ്കരിക്കാനായിരുന്നു ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇടപെട്ട് അൽ ഖസീം വിമാനത്താവളം വഴി നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകളും വിമാനടിക്കറ്റും അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു.
താമസസ്ഥലത്ത് അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയ അജയകുമാറിനെ സ്വദേശി പൗരൻ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആംബുലൻസ് അധികൃതരും പൊലീസും ചേർന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്ന് പരിശോധനയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. 36 വർഷത്തോളമായി സൗദിയിൽ പെയിന്റിങ് തൊഴിലാളിയായിയിരുന്നു. എന്നാൽ, 15 വർഷത്തോളമായി നാട്ടിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ മതനിന്ദ നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് അജയകുമാർ സൗദിയിൽ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികൾ തുടരുന്നതിനിടെ സ്വദേശി പൗരന്റെ ജാമ്യത്തിലാണ് അജയകുമാർ പുറത്തിറങ്ങിയത്.
തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹം സ്വന്തം താമസസ്ഥലത്ത് അജയകുമാറിന് താമസസൗകര്യം നൽകുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് സ്പോൺസറുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനോ ഇഖാമ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ അജയകുമാർ തയാറായില്ല.
ജാമ്യത്തിലിറക്കിയ സ്വദേശി പൗരനോടൊപ്പം താമസിച്ച് ദൈനംദിന ജീവിതച്ചെലവുകൾക്കായി ലഭിക്കുന്ന ജോലികൾ ചെയ്താണ് പിന്നീട് ജീവിതം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയത്. പൊലീസ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭയവും ആശങ്കയും കാരണം പൊതുസമൂഹത്തിൽനിന്ന് പൂർണമായും അകന്നായിരുന്നു ജീവിതം.
നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനോ താമസരേഖകൾ ക്രമപ്പെടുത്താനോ ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്താതെ വർഷങ്ങളോളം ഇങ്ങനെ കഴിയുകയായിരുന്നു. അജയകുമാറിന്റെ മരണവിവരം ദവാദ്മി പൊലീസ് കേളി കലാസാംസ്കാരിക വേദി ജീവകാരുണ്യ വിഭാഗത്തെ അറിയിച്ചതോടെയാണ് മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നതിനും തുടർനടപടികൾക്കും കേളി പ്രവർത്തകർ ഇടപെട്ടത്.
ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികൾക്ക് കേളി നേതൃത്വം നൽകി.
പരേതരായ സോമരാജന്റെയും കമലമ്മയുടെയും മകനാണ് അജയകുമാർ. സുഗന്ധി, അനിത, ജീന എന്നിവർ സഹോദരിമാരാണ്. ദവാദ്മിയിൽ മുൻ പ്രവാസിയായിരുന്ന ഷാജിയാണ് സഹോദരൻ.