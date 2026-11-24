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ദമ്മാം വേങ്ങര കൂട്ടായ്മക്ക് പുതിയ നേതൃത്വംtext_fields
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News Summary - Dammam Vengara Association Elects New Leadership
ദമ്മാം: കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ വേങ്ങരക്കാരായ പ്രവാസികളെ ഒരു പൊതുവേദിയിൽ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ രൂപവത്കരിച്ച ദമ്മാം വേങ്ങര കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രഥമ സംഗമം ടൊയോട്ട ആയിഷ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു.
മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ജലീൽ കണ്ണമംഗലം പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഉമർ വളപ്പിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
വേങ്ങര കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രഥമ നേതൃത്വത്തെ യോഗത്തിൽ തെരെഞ്ഞെടുത്തു. ഭാരവാഹികൾ: അഹമ്മദ് നിസാമി (ചെയ.), യൂസുഫ് പുല്ലൻതൊടി (പ്രസി.), ജയേഷ് ഗാന്ധിക്കുന്ന്, ടി.ടി അബ്ദുൽ കരീം, ടി.പി നൗഫൽ, യാസർ ദാറുസിയ (വൈസ് പ്രസി.), ബീരാൻ കുട്ടി ചേറുർ (ജന.സെക്ര.), സലാഹുദ്ധീൻ കണ്ണമംഗലം (വർക്കിങ് സെക്ര.), സിറാജ് മദീന, മജീദ് പുത്തൻ പീടിക, ശംസുദ്ധീൻ ഊരകം, രഘുനാഥൻ ബാലൻ പീടിക,(ജോ.സെക്ര.), മജീദ് കാമ്പ്രൻ (ട്രഷ.). ഉമ്മർ വളപ്പിൽ, മാലിക് മഖ്ബൂൽ (ഉപദേശക സമിതി അംഗങ്ങൾ).
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