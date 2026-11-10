സി.എം. അലി മൗലവി മടങ്ങിയത് പ്രവാസ ലോകത്ത് സുകൃതം പരത്തി

സി.എം. അലി മൗലവി മടങ്ങിയത് പ്രവാസ ലോകത്ത് സുകൃതം പരത്തിtext_fields
ജിദ്ദ: പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും വാഗ്മിയും ജിദ്ദയിലെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഘാടകനുമായിരുന്ന സി.എം. അലി മൗലവിയുടെ വിയോഗം ജിദ്ദയിലെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് നോവുണർത്തി. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് നാട്ടിൽ സ്വന്തം വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ജിദ്ദ ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ നേതാവായും എസ്.ഐ.സി ജിദ്ദ ഘടകത്തിന്റെ മുഖ്യ സാരഥിയായും അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രണ്ടു ദശകത്തോളം ജിദ്ദയിലെ പ്രവാസ ലോകത്ത് സജീവസാന്നിധ്യമായിരുന്ന അലി മൗലവി, മികച്ചൊരു കൗൺസലർ, മോട്ടിവേഷനൽ സ്പീക്കർ, ജനസേവകൻ എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികളെ ചേർത്തുപിടിക്കുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്ത വലിയൊരു മനുഷ്യസ്നേഹിയെയാണ് അലി മൗലവിയുടെ വേർപാടിൽ നഷ്ടമായതെന്ന് സഹപ്രവർത്തകനും ആത്മമിത്രവും എസ്.ഐ.സി സൗദി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റുമായ ഉബൈദ് തങ്ങൾ മേലാറ്റൂർ അനുസ്മരിച്ചു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രവാസജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്.
ജിദ്ദയിലെ മലയാളി മുസ്ലിം സംഘടനകളെ ഒരൊറ്റ വേദിയിൽ അണിനിരത്തുന്നതിലും സൗഹാർദ അന്തരീക്ഷം വളർത്തുന്നതിലും അദ്ദേഹം നൽകിയ സേവനങ്ങൾ എക്കാലവും ഓർമിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്ന് പ്രമുഖ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും സംരംഭകനുമായ സലിം മുല്ലവീട്ടിൽ പറഞ്ഞു.