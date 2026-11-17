ശിശുദിനാഘോഷപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
റിയാദ്: റിയാദ് ഒ.ഐ.സി.സി യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശിശുദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ബത്ഹ സബർമതിയിൽ നടന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളിൽ ധാരാളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു. ഒ.ഐ.സി.സി റിയാദ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സലീം കളക്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ അമീർ പട്ടണത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കോഴിക്കോട് ഡി.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ ഗഫൂർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഒ.ഐ.സി.സി ഭാരവാഹികളായ ഷംനാദ് കരുനാഗപ്പള്ളി, റഷീദ് കൊളത്തറ, റഹ്മാൻ മുനമ്പത്ത്, അബ്ദുല്ല വല്ലാഞ്ചിറ, ഷാജി മഠത്തിൽ, റിയാസ് ആസാദ് കോഴിക്കോട്, ദയ ആൻ പ്രഡിൻ, എൽഗൻ ബിനോയ്, ബൈസ മറിയം എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ഒ.ഐ.സി.സി കൊല്ലം ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി അലക്സ് കൊട്ടാരക്കര സ്വാഗതവും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഒമർ ശരീഫ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
ശിശുദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾക്കായി വിവിധ മത്സരങ്ങളും കലാപരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചു. വിജയികൾക്കും പങ്കെടുത്തവർക്കുമുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ നവാസ് വെള്ളിമാട് കുന്ന്, സക്കീർ ദാനത്ത്, ബാലുക്കുട്ടൻ, സന്തോഷ് വിളയിൽ, അഷ്റഫ് മേച്ചേരി, ബഷീർ കോട്ടക്കൽ, സുലൈമാൻ മുള്ളൂർക്കര, മാള മുഹദീൻ, യഹ്യ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, സഫാദ് കോഴിക്കോട് എന്നിവർ വിതരണം ചെയ്തു. സന്തോഷ് കണ്ണൂർ, ബഷീർ കോട്ടയം, ജംഷാദ് തുവൂർ, നാസർ വലപ്പാട്, നസീർ ഹനീഫ, സൈനുദ്ധീൻ വല്ലപ്പുഴ, മൊയ്ദീൻ മണ്ണാർക്കാട്, ഷംസീർ പാലക്കാട്, മുത്തു വയനാട്, മുഹമ്മദ് തുരുത്തി, ഹരീന്ദ്രൻ കണ്ണൂർ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഒ.ഐ.സി.സി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അമീർ പട്ടണത്തും മീഡിയ കൺവീനർ അഷ്റഫ് മേച്ചേരിയും ചേർന്ന് ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരുക്കിയ പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമായി.