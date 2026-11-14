ബഷീർ ഞാറക്കാട്ടിലിന്റെ പ്രഥമ കഥാസമാഹാരം ‘ജനാബ്: മുക്രി സത്യൻ’ പ്രകാശനം ചെയ്തു

ബഷീർ ഞാറക്കാട്ടിലിന്റെ പ്രഥമ കഥാസമാഹാരം ‘ജനാബ്: മുക്രി സത്യൻ’ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
ദമ്മാം/ഷാർജ : ദീർഘകാല പ്രവാസിയും ബിസിനസുകാരനുമായ ബഷീർ ഞാറക്കാട്ടിലിന്റെ പ്രഥമ കഥാസമാഹാരമായ ‘ജനാബ്: മുക്രി സത്യൻ’ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറം ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രശസ്ത കഥാകൃത്ത് സന്തോഷ് എച്ചിക്കാനം, കഥാകൃത്തും പ്രസാധകനുമായ അർഷാദ് ബത്തേരിക്ക് പുസ്തകം കൈമാറിയാണ് പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത്.
സാധാരണക്കാരനെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലെ ജീവിതങ്ങളെ കഥാപത്രങ്ങളായി അനുഭവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ബഷീറിന്റെ കഥകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയെന്ന് സന്തോഷ് എച്ചിക്കാനം പറഞ്ഞു. താൻ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതേ ലാളിത്യത്തോടെ എഴുതാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ ശക്തിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അലങ്കാരങ്ങളുടെ ആധിക്യം കൊണ്ട് വായനക്കാരനെ ക്ഷീണിപ്പിക്കാതെ, ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന അനുഭവമായി മാറുന്നവയാണ് ബഷീറിന്റെ കഥകളെന്ന് അർഷാദ് ബത്തേരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സാജിദ് ആറാട്ടുപുഴ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി. ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വൈ.എ റഹീം, എഴുത്തുകാരൻ ബഷീർ തിക്കോടി, യൂസഫ് സഗീർ കാക്കശ്ശേരി എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. കലാകാരനും സംഘാടകനുമായ നിസാർ ഇബ്രാഹിം ചടങ്ങ് നിയന്ത്രിച്ചു. മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ തന്റെ കഥകളെല്ലാം ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടതാണെന്ന് ബഷീർ ഞാറക്കാട്ടിൽ പറഞ്ഞു.
ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയുടെ സംഘാടകൻ മോഹൻകുമാർ പുസ്തകമേളയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബഷീറിന് കൈമാറി. ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ സുഹൃത്തുക്കളും സാഹിത്യപ്രേമികളും പങ്കെടുത്ത സദസ്സ്, റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറം ഹാളിൽ നടന്ന ചങ്ങുകളിൽ വേറിട്ട് നിന്നു.