Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ബഷീർ ഞാറക്കാട്ടിലിന്റെ പ്രഥമ കഥാസമാഹാരം ‘ജനാബ്: മുക്രി സത്യൻ’ പ്രകാശനം ചെയ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    book release
    cancel
    camera_alt

    ബഷീർ ഞാറക്കാടിന്റെ പുസ്തകം ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തപ്പോൾ

    ദമ്മാം/ഷാർജ : ദീർഘകാല പ്രവാസിയും ബിസിനസുകാരനുമായ ബഷീർ ഞാറക്കാട്ടിലിന്റെ പ്രഥമ കഥാസമാഹാരമായ ‘ജനാബ്: മുക്രി സത്യൻ’ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറം ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രശസ്ത കഥാകൃത്ത് സന്തോഷ് എച്ചിക്കാനം, കഥാകൃത്തും പ്രസാധകനുമായ അർഷാദ് ബത്തേരിക്ക് പുസ്തകം കൈമാറിയാണ് പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത്.

    സാധാരണക്കാരനെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലെ ജീവിതങ്ങളെ കഥാപത്രങ്ങളായി അനുഭവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ബഷീറിന്റെ കഥകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയെന്ന് സന്തോഷ് എച്ചിക്കാനം പറഞ്ഞു. താൻ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതേ ലാളിത്യത്തോടെ എഴുതാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ ശക്തിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അലങ്കാരങ്ങളുടെ ആധിക്യം കൊണ്ട് വായനക്കാരനെ ക്ഷീണിപ്പിക്കാതെ, ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന അനുഭവമായി മാറുന്നവയാണ് ബഷീറിന്റെ കഥകളെന്ന് അർഷാദ് ബത്തേരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

    മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സാജിദ് ആറാട്ടുപുഴ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി. ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വൈ.എ റഹീം, എഴുത്തുകാരൻ ബഷീർ തിക്കോടി, യൂസഫ് സഗീർ കാക്കശ്ശേരി എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. കലാകാരനും സംഘാടകനുമായ നിസാർ ഇബ്രാഹിം ചടങ്ങ് നിയന്ത്രിച്ചു. മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ തന്റെ കഥകളെല്ലാം ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടതാണെന്ന് ബഷീർ ഞാറക്കാട്ടിൽ പറഞ്ഞു.

    ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയുടെ സംഘാടകൻ മോഹൻകുമാർ പുസ്തകമേളയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബഷീറിന് കൈമാറി. ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ സുഹൃത്തുക്കളും സാഹിത്യപ്രേമികളും പങ്കെടുത്ത സദസ്സ്, റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറം ഹാളിൽ നടന്ന ചങ്ങുകളിൽ വേറിട്ട് നിന്നു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Basheer Njarakkattil’s debut short story collection released
    Next Story
    X