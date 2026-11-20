എം.ടി.സി ബദർ ഫുട്ബാൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കപ്പ്: ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
ദമ്മാം: സൗദിയിലെ പ്രമുഖ കാൽപന്ത് കൂട്ടായ്മയായ ബദർഫുട്ബാൾ ക്ലബിന്റ്റെ 25ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഫുട്ബാൾ മേളക്ക് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ദമാം വിന്നേഴ്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വേദിയാവുന്ന എം.ടി.സി ബദർ ഫുട്ബാൾ കപ്പ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2026ന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനവും ഫിക്സചർ ക്രമീകരണവും ദമാമിൽ നടന്നു. ബി. എഫ്. സി ഓഫിസിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഡിഫ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡണ്ട് തോമസ് തൈപ്പറമ്പിൽ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ചെയർമാൻ റഫീഖ് കൂട്ടിലങ്ങാടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു, ഡിഫാ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സക്കീർ വള്ളക്കടവ്, ഡിഫ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷംസു മാനു, ട്രഷർ റിയാസ് പറളി, ഡിഫയിലെ ക്ലബ്ബുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സഹീർ മജ്ദാൽ ആശംസകൾ നേർന്നു. റഷീദ് അഹ്മദ്, ശരീഫ് മാണൂർ ഫിക്സചർ ക്രമീകരണത്തിന് നേത്യത്വം നൽകി. പരിപാടിയിൽ ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് മഹ്റൂഫ് സ്വാഗതവും കൺവീനർ സിദ്ദീഖ് കണ്ണൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.