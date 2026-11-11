അസീസ് ചേനോളിക്ക് പേരാമ്പ്ര റിയാദ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
റിയാദ്: രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടത്തെ പ്രവാസം മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പേരാമ്പ്ര ചേനോളി സ്വദേശി അസീസ് ചേനോളിക്ക് പേരാമ്പ്ര റിയാദ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ (പ്രവ) യാത്രയയപ്പ് നൽകി. റിയാദിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്ന അസീസ് സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിൽ ഷംസു പേരാമ്പ്ര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംഘടന ഭാരവാഹികളും അംഗങ്ങളുമായ സി. ഹമീദ്, ഗഫൂർ കന്നാട്ടി, മുഹമ്മദ് വാളൂർ, കുഞ്ഞമ്മദ് കായണ്ണ, മുഹമ്മദലി, റസാഖ്, സജീർ, ഷാഫി കൂത്താളി, റാഫി, നിസാർ, മുഹമ്മദ് എടവരാട് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. അസീസ് ചേനോളിക്കുള്ള പേരാമ്പ്ര റിയാദ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷന്റെ ഉപഹാരം ഭാരവാഹികൾ ചേർന്ന് കൈമാറി. മുനവ്വർ പേരാമ്പ്ര സ്വാഗതവും താജ് ചേനോളി നന്ദിയും പറഞ്ഞു. അസീസ് ചേനോളി മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി.