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    അ​സീ​സ് ചേ​നോ​ളി​ക്ക് പേ​രാ​മ്പ്ര റി​യാ​ദ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

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    അ​സീ​സ് ചേ​നോ​ളി​ക്ക് പേ​രാ​മ്പ്ര റി​യാ​ദ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: ര​ണ്ട​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട​ത്തെ പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ പേ​രാ​മ്പ്ര ചേ​നോ​ളി സ്വ​ദേ​ശി അ​സീ​സ് ചേ​നോ​ളി​ക്ക് പേ​രാ​മ്പ്ര റി​യാ​ദ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (പ്ര​വ) യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. റി​യാ​ദി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തു വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന അ​സീ​സ് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഷം​സു പേ​രാ​മ്പ്ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യ സി. ​ഹ​മീ​ദ്, ഗ​ഫൂ​ർ ക​ന്നാ​ട്ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് വാ​ളൂ​ർ, കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ് കാ​യ​ണ്ണ, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, റ​സാ​ഖ്, സ​ജീ​ർ, ഷാ​ഫി കൂ​ത്താ​ളി, റാ​ഫി, നി​സാ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ട​വ​രാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​സീ​സ് ചേ​നോ​ളി​ക്കു​ള്ള പേ​രാ​മ്പ്ര റി​യാ​ദ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ഉ​പ​ഹാ​രം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് കൈ​മാ​റി. മു​ന​വ്വ​ർ പേ​രാ​മ്പ്ര സ്വാ​ഗ​ത​വും താ​ജ് ചേ​നോ​ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​സീ​സ് ചേ​നോ​ളി മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

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    News Summary - Azeez Chenoli Farewell Riyadh
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