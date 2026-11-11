അസം സ്വദേശി ജുബൈലിൽ നിര്യാതനായി

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അസം സ്വദേശി ജുബൈലിൽ നിര്യാതനായിtext_fields
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News Summary - Assam Man Dies Jubail
ജുബൈൽ: അസം കരിംഗഞ്ച് സിംഗാരിയ സ്വദേശി മഹാമ്മദ് ഫൈജുൽ ഹുഖ് (60) ജുബൈലിൽ നിര്യാതനായി.
ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് റോയൽ കമീഷൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം. മഹാമ്മദ് മഷദ്ദർ അലിയാണ് പിതാവ്. മാതാവ്: മുസ്സമ്മേതി ഷോറൂഫ ബിബി. ഭാര്യ: ഷജ്ന ബീഗം.
മൃതദേഹം റോയൽ കമീഷൻ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണെന്ന് പ്രവാസി വെൽഫെയർ ജുബൈൽ ജനസേവന വിഭാഗം കൺവീനർ സലീം ആലപ്പുഴ അറിയിച്ചു.
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