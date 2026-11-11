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    അസം സ്വദേശി ജുബൈലിൽ നിര്യാതനായി

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    അസം സ്വദേശി ജുബൈലിൽ നിര്യാതനായി
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    ജു​ബൈ​ൽ: അ​സം ക​രിം​ഗ​ഞ്ച് സിം​ഗാ​രി​യ സ്വ​ദേ​ശി മ​ഹാ​മ്മ​ദ് ഫൈ​ജു​ൽ ഹു​ഖ് (60) ജു​ബൈ​ലി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി.

    ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് മ​ര​ണം. മ​ഹാ​മ്മ​ദ് മ​ഷ​ദ്ദ​ർ അ​ലി​യാ​ണ് പി​താ​വ്. മാ​താ​വ്: മു​സ്സ​മ്മേ​തി ഷോ​റൂ​ഫ ബി​ബി. ഭാ​ര്യ: ഷ​ജ്ന ബീ​ഗം.

    മൃ​ത​ദേ​ഹം റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജു​ബൈ​ൽ ജ​ന​സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ലീം ആ​ല​പ്പു​ഴ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    News Summary - Assam Man Dies Jubail
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