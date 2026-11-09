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    അക്‌നെസ് ബ്രിഡ്ജ് ട്രേഡ് കമ്പനി വാർഷികാഘോഷം

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    അക്‌നെസ് ബ്രിഡ്ജ് ട്രേഡ് കമ്പനി വാർഷികാഘോഷം
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    യാംബു: യാംബുവിലെ അക്നസ് ബ്രിഡ്ജ് ട്രേഡ് കമ്പനി വാർഷികാഘോഷ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. കമ്പനി ജീവനക്കാരും കുടുംബങ്ങളും പങ്കെടുത്തു. മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഹാഷിഫ് പാതിരാമണ്ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കമ്പനിയുടെ വളർച്ചക്ക് ജീവനക്കാരുടെ കഠിനാധ്വാനവും ആത്മാർഥതയും ഏറെ വിലമതിക്കുന്നതാണെന്നും വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മികവിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന പ്രയത്നം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    എച്ച്.ആർ മാനേജർ സൽമാൻ അതിക്കാടൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സി.ഇ.ഒ സമദ് ഷാൻ, ഓപറേഷൻ മാനേജർ അഹമ്മദ് റജബ്, അക്നസ് എഫ്.സി മാനേജർ ഇല്യാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി. എം.ഡി ഹാഷിഫ് പാതിരാമണ്ണ, സി.ഇ.ഒ സമദ് ഷാൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് പുതിയ കാർ റിവീൽ ചടങ്ങും നടന്നു. സൂപ്പർവൈസർ ജുറൈജ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു.

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    News Summary - Aknes Bridge Trade Company Anniversary Celebration
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