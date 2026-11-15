താഹ കൊല്ലേർത്തിന്റെ സ്മരണയിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ജിസാൻ: പ്രമുഖ കല-സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ ജിസാൻ ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (ജല) സബിയ യൂനിറ്റും ജിസാൻ സദാഫ് ഹോസ്പിറ്റലും സംയുക്തമായി സബിയ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഒരുക്കി. ആഗസ്റ്റ് 27ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ തെങ്കാശിയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ അന്തരിച്ച ജലയുടെ മുഖ്യരക്ഷാധികാരിയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും ജിദ്ദ കോൺസുലാർ വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി അംഗവും മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന താഹ കൊല്ലേത്തിന്റെ സ്മരണാർഥമാണ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്. ജിസാൻ സദാഫ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോ. അച്ചു രമേശ് നേതൃത്വം നൽകി. നഴ്സുമാരായ അസദ് അലി, അനശ്വര അഗസ്ത്യൻ എന്നിവരും ആരോഗ്യപരിശോധനകൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകി.
പ്രമേഹം, രക്തസമ്മർദ്ദം, കൊളസ്ട്രോൾ തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പരിശോധനകൾക്കൊപ്പം ബോഡി മാസ് ഇൻഡക്സ് നിർണയവും ആരോഗ്യപരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബോധവത്കരണവും ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു. നൂറുകണക്കിന് പ്രവാസികൾ പങ്കെടുത്തു. ജല സബിയ ഏരിയ സെക്രട്ടറി നൗഷാദ് പുതിയതോപ്പിൽ, യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികളായ സജീഷ് കണ്ണമംഗലം, നന്ദു ശ്രീനിവാസ്, അഷ്റഫ് മച്ചിങ്ങൽ, മമ്മൂട്ടി എന്നിവർ ക്യാമ്പിന്റെ സംഘാടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.
ജല ജനറൽ സെക്രട്ടറി സലാം കൂട്ടായി, മുഖ്യരക്ഷാധികാരി മനോജ് കുമാർ, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ഓമനക്കുട്ടൻ ആലപ്പുഴ, സതീഷ് കുമാർ നീലാംബരി, സണ്ണി ഓതറ, ഡോ. ജോ വർഗീസ്, ഡോ. രമേശ് മുച്ചിക്കൽ, അനീഷ് നായർ, ഹനീഫ മുന്നിയൂർ, ജബ്ബാർ പാലക്കാട്, ജോർജ് തോമസ്,അമീൻ, സുന്ദരൻ എന്നിവർ പരിപാടിയുടെ ഏകോപനത്തിൽ പങ്കാളികളായി. ഡോ. അനീഷ് ജോർജ്, ഡോ. ലിൻ എന്നിവരും ക്യാമ്പിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.