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    താഹ കൊല്ലേർത്തിന്‍റെ സ്മരണയിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

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    താഹ കൊല്ലേർത്തിന്‍റെ സ്മരണയിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു
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    ജി​സാ​നി​ൽ ജ​ല സ​ബി​യ യൂ​നി​റ്റും സ​ദാ​ഫ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലും

    സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ നിന്ന്


    ജി​സാ​ൻ: പ്ര​മു​ഖ ക​ല-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ജി​സാ​ൻ ആ​ർ​ട്ട് ല​വേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ജ​ല) സ​ബി​യ യൂ​നി​റ്റും ജി​സാ​ൻ സ​ദാ​ഫ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സ​ബി​യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ഒ​രു​ക്കി. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 27ന് ​ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ തെ​ങ്കാ​ശി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ അ​ന്ത​രി​ച്ച ജ​ല​യു​ടെ മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ജി​ദ്ദ കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്ന താ​ഹ കൊ​ല്ലേ​ത്തി​ന്റെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥ​മാ​ണ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്. ജി​സാ​ൻ സ​ദാ​ഫ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ ഡോ. ​അ​ച്ചു ര​മേ​ശ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ന​ഴ്‌​സു​മാ​രാ​യ അ​സ​ദ് അ​ലി, അ​ന​ശ്വ​ര അ​ഗ​സ്ത്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    പ്ര​മേ​ഹം, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം, കൊ​ള​സ്‌​ട്രോ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലീ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ബോ​ഡി മാ​സ് ഇ​ൻ​ഡ​ക്സ് നി​ർ​ണ​യ​വും ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​പാ​ല​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ക്യാ​മ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജ​ല സ​ബി​യ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഷാ​ദ് പു​തി​യ​തോ​പ്പി​ൽ, യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​ജീ​ഷ് ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം, ന​ന്ദു ശ്രീ​നി​വാ​സ്, അ​ഷ്റ​ഫ് മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ, മ​മ്മൂ​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന്റെ സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ജ​ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലാം കൂ​ട്ടാ​യി, മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി മ​നോ​ജ് കു​മാ​ർ, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഓ​മ​ന​ക്കു​ട്ട​ൻ ആ​ല​പ്പു​ഴ, സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ നീ​ലാം​ബ​രി, സ​ണ്ണി ഓ​ത​റ, ഡോ. ​ജോ വ​ർ​ഗീ​സ്, ഡോ. ​ര​മേ​ശ് മു​ച്ചി​ക്ക​ൽ, അ​നീ​ഷ് നാ​യ​ർ, ഹ​നീ​ഫ മു​ന്നി​യൂ​ർ, ജ​ബ്ബാ​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട്, ജോ​ർ​ജ് തോ​മ​സ്,അ​മീ​ൻ, സു​ന്ദ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. ഡോ. ​അ​നീ​ഷ് ജോ​ർ​ജ്, ഡോ. ​ലി​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ക്യാ​മ്പി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

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    News Summary - A medical camp was organized in memory of Taha Kollerthi.
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