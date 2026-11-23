17 ധനകാര്യ തസ്തികകളിൽ 50 ശതമാനം സ്വദേശിവൽക്കരണംtext_fields
റിയാദ്: സൗദി പൗരന്മാർക്ക് മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും തൊഴിൽ വിപണിയിൽ പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ 17 ധനകാര്യ തസ്തികകളിൽ 50 ശതമാനം സ്വദേശിവൽക്കരണം നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനം. സൗദി മാനവ വിഭവശേഷി, സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം, സൗദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ചാർട്ടേഡ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടന്റ്സുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
2027 മെയ് 23 മുതൽ തീരുമാനം പ്രാബല്യത്തിലാവും.രണ്ടോ അതിലധികമോ ജീവനക്കാരുള്ള സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും തീരുമാനം ബാധകം. നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആറു മാസത്തെ സാവകാശം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ധനകാര്യ വിശകലന വിദഗ്ധൻ, ധനകാര്യ ഉപദേശക സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, നിക്ഷേപ മാനേജർ, ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, നിക്ഷേപ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, ധനകാര്യ ആസൂത്രണ വിദഗ്ധൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, ട്രഷറി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് മാനേജർ, ഫിനാൻഷ്യൽ സർവിസസ് കൺട്രോൾ മാനേജർ, ധനകാര്യ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, സർക്കാർ വരുമാന വിദഗ്ധൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രോക്കറേജ് മാനേജർ, നിക്ഷേപ ഉപദേഷ്ടാവ്, നിക്ഷേപ വിദഗ്ധൻ, ധനകാര്യ ഉപദേഷ്ടാവ്, ധനകാര്യ വിദഗ്ധൻ എന്നീ തസ്തികകളാണ് സ്വദേശിവൽകരണം ബാധകമാവുക.
തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും അടങ്ങിയ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, നിയമലംഘനത്തിനുള്ള പിഴകളും നിയമ നടപടികളും ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപനങ്ങൾ മാർഗരേഖ പരിശോധിക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
ലക്ഷ്യമിടുന്ന തസ്തികകൾ, സ്വദേശിവൽക്കരണ അനുപാതം, അത് കണക്കാക്കുന്ന രീതി എന്നിവ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.