യൂത്ത് ഫോറം മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ സമാപിച്ചുtext_fields
ദോഹ: യൂത്ത് ഫോറം ഖത്തർ, നസീം ഹെൽത്ത് കെയറുമായി സഹകരിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആരോഗ്യ ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ സമാപിച്ചു. നസീം ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ സി റിങ് റോഡ്, അൽ ഖോർ ബ്രാഞ്ചുകളിലായി നടന്ന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളിൽ നിരവധി പേരാണ് പങ്കെടുത്തത്.
ഇരു ക്യാമ്പുകളുടെയും ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം യൂത്ത് ഫോറം കേന്ദ്ര പ്രസിഡന്റ് എം.ഐ. അസ്ലം തൗഫീഖ് നിർവഹിച്ചു. നസീം ഹെൽത്ത് കെയർ സീനിയർ അസോസിയേറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ പി. അഷ്റഫ്, യൂത്ത് ഫോറം കേന്ദ്ര വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ബിൻഷാദ് പുനത്തിൽ, റഷാദ് മുബാറക് അമാനുല്ല, യൂത്ത് ഫോറം സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കൺവീനർ മുഹമ്മദ് ശാകിർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
‘ഹെൽത്തി മൈൻഡ്, ആക്റ്റീവ് ലൈഫ്, ഇൻസ്പെയറിങ് യൂത്ത്’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾക്ക് പുറമേ ബോധവൽക്കരണ സെഷനുകൾ, ഹാഫ് മില്യൺ സ്റ്റെപ്പ് ചലഞ്ച്, വെയിറ്റ് ലോസ് ചലഞ്ച് തുടങ്ങിയ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, യുവജനങ്ങളിൽ ആരോഗ്യബോധം വളർത്തുക, മാനസിക -ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നിവയാണ് ക്യാമ്പയിനിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വി.കെ. ഷനാസ്, മുഅമിൻ ഫാറൂഖ്, മുഹമ്മദ് ഷാദ്, അനസ് കോഴിശ്ശേരി, അസ്ജദ് അലി, ജിഷിൻ അബൂബക്കർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.