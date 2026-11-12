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    യൂ​ത്ത് ഫോ​റം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ സ​മാ​പി​ച്ചു

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    യൂ​ത്ത് ഫോ​റം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ സ​മാ​പി​ച്ചു
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    യൂ​ത്ത് ഫോ​റം ഖ​ത്ത​ർ, ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ ക്യാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പു​ക​ളുടെ സ​മാ​പന ചടങ്ങിൽനിന്ന്

    ദോ​ഹ: യൂ​ത്ത് ഫോ​റം ഖ​ത്ത​ർ, ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ ക്യാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ സ​മാ​പി​ച്ചു. ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​റി​ന്റെ സി ​റി​ങ് റോ​ഡ്, അ​ൽ ഖോ​ർ ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ്‌ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്‌.

    ഇ​രു ക്യാ​മ്പു​ക​ളു​ടെ​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം യൂ​ത്ത് ഫോ​റം കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എം.​ഐ. അ​സ്‌​ലം തൗ​ഫീ​ഖ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ സീ​നി​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് കോ​ർ​പ്പ​റേ​റ്റ് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ പി. ​അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, യൂ​ത്ത് ഫോ​റം കേ​ന്ദ്ര വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ‌ ബി​ൻ​ഷാ​ദ് പു​ന​ത്തി​ൽ, റ​ഷാ​ദ്‌ മു​ബാ​റ​ക്‌ അ​മാ​നു​ല്ല, യൂ​ത്ത് ഫോ​റം സ്പോ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശാ​കി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ‘ഹെ​ൽ​ത്തി മൈ​ൻ​ഡ്, ആ​ക്റ്റീ​വ് ലൈ​ഫ്, ഇ​ൻ​സ്പെ​യ​റി​ങ് യൂ​ത്ത്’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക്യാ​മ്പ​യി​നി​ൽ‌ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ​ക്ക്‌ പു​റ​മേ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ, ഹാ​ഫ് മി​ല്യ​ൺ സ്റ്റെ​പ്പ് ച​ല​ഞ്ച്, വെ​യി​റ്റ് ലോ​സ് ച​ല​ഞ്ച് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ക, മാ​ന​സി​ക -ശാ​രീ​രി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്‌ ക്യാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്‌. വി.​കെ. ഷ​നാ​സ്, മു​അ​മി​ൻ ഫാ​റൂ​ഖ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷാ​ദ്, അ​ന​സ് കോ​ഴി​ശ്ശേ​രി, അ​സ്ജ​ദ് അ​ലി, ജി​ഷി​ൻ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ‌നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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    News Summary - Youth Forum Medical Camps Concluded
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