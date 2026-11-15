ലോക പ്രമേഹ ദിനം; അബീർ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ആരോഗ്യ ക്യാമ്പ്text_fields
ദോഹ: ലോക പ്രമേഹ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അബീർ മെഡിക്കൽ സെന്റർ, റാഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ, സഫാരി ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. അബു ഹമൂർ സഫാരി മാൾ, ബർവ വില്ലേജ് സഫാരി ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി മൂന്നു ദിവസമാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. പൊതുജനങ്ങളിൽ പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വളർത്തുക, രോഗം നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, കൃത്യമായ ആരോഗ്യ പരിശോധനകളുടെയും പ്രതിരോധ ചികിത്സയുടെയും പ്രാധാന്യം വിശദീകരിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു ക്യാമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം.
ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഖത്തർ ഡയബറ്റിസ് അസോസിയേഷൻ ഡയബറ്റിസ് എജുക്കേറ്റർ ഡോ. അഹമ്മദ് എലാസ്യൂട്ടി, റാഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ആതിഫ് അഷ്റഫ്, റാഫ് ഹെൽത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഉടമയും ചെയർമാനുമായ കെ.പി. അഷ്റഫ്, അബീർ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡയറക്ടർ ഡോ. നിത്യാനന്ദ സ്വാമി, സഫാരി ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡി.ജി.എം അഹമ്മദ് ഷാഹിദ് ഖാൻ, ഡോ. മോർപെൻ ലബോറട്ടറീസ് പ്രതിനിധി നീലം ബാന എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് ജിആർബിഎസ്, രക്തസമ്മർദ്ദം, അനുബന്ധ പരിശോധനകൾ എന്നിവക്കു പുറമേ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കണ്ടെത്തിയവർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനായി സൗജന്യ ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററുകളും വിതരണം ചെയ്തു. പ്രമേഹം, അപകടസാധ്യതകൾ, സങ്കീർണ്ണതകൾ, പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അബീർ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ ഡോക്ടർമാർ ബോധവൽക്കരണം നൽകി.
സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധത അബീർ മെഡിക്കൽ സെന്റർ, റാഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ, സഫാരി ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് പ്രതിനിധികൾ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.