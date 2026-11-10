നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഹമീദിന് യാത്രയയപ്പ്

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നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഹമീദിന് യാത്രയയപ്പ്text_fields
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News Summary - Warm Farewell Given to Homebound Hameed
ദോഹ: ദീർഘകാലത്തെ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഹമീദിന് സഹപ്രവർത്തകർ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ സഹപ്രവർത്തകർ ലീഗ് ഹമീദ്ക്ക എന്നായിരുന്നു സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചിരുന്നത്. 2018 -22 കാലയളവിൽ ഖത്തർ കെ.എം.സി.സി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഹപ്രവർത്തകർ നൽകിയ
യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിൽ ബഷീർ ഖാൻ കൊടുവള്ളി, എം.പി. ഇല്ല്യാസ്, പി.എ. തലായി, ഫൈസൽ കേളോത്ത്, കെ.കെ.വി. മുഹമ്മദലി, ഇ.കെ. ലത്തീഫ്, ഷരീഫ് മാമ്പയിൽ, ഷബീർ ഷംറാസ്, സൈഫുദ്ദീൻ, ഒ.കെ. മുജീബ്, ഇ.കെ. മുഹമ്മദലി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. ഹമീദ് വൈക്കിലിശ്ശേരി മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി.
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