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    വ​ടം​വ​ലി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു

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    വ​ടം​വ​ലി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു
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    ദോ​ഹ: ഇ​ല​വ​ന്റ്സ് ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ വ​ടം​വ​ലി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പു​രു​ഷ, വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഇ​രു​പ​തി​ല​ധി​കം ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പു​രു​ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സാ​ക് ഖ​ത്ത​ർ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു​മ ക​ൽ​പ്പ​ക​ഞ്ചേ​രി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    എ​ഫ്.​എം ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ റോ​പ് റെ​ബ​ൽ​സ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​ഗ്നൈ​സ് ഖ​ത്ത​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. മാ​ച്ച് ക​ൺ​വീ​ന​ർ പി.​കെ. ഇ​ർ​ഫാ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഡ്വ. ജാ​ഫ​ർ ഖാ​ൻ, പ്രേം ​സി​ങ്, ഇ​ല​വ​ന്റ്സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പി.​കെ. ഇ​ർ​ഫാ​ൻ, ഷെ​റി​ൻ പ​ര​പ്പി​ൽ, ഷൈ​ജ​ൻ ത​ര​ക​ൻ, ഫി​ജാ​സ്, സ​മീ​ർ, സി​നോ​ജ്, മ​ഹ്റൂ​ഫ്, സ​നൂ​പ്, ത​ൻ​സീം എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ന് ഷൈ​ജ​ൻ ത​ര​ക​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷെ​റി​ൻ പ​ര​പ്പി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Tug of war tournament organized
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