വടംവലി ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ദോഹ: ഇലവന്റ്സ് ഓൾ ഇന്ത്യ വടംവലി ടൂർണമെന്റ് ഖത്തറിൽ വിജയകരമായി സമാപിച്ചു. ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷൻ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ടൂർണമെന്റിൽ പുരുഷ, വനിതാ വിഭാഗങ്ങളിലായി ഇരുപതിലധികം ടീമുകൾ പങ്കെടുത്തു. പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ സാക് ഖത്തർ ജേതാക്കളായപ്പോൾ ഒരുമ കൽപ്പകഞ്ചേരി രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി.
എഫ്.എം ചാമ്പ്യൻസ് മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ റോപ് റെബൽസ് ജേതാക്കളായപ്പോൾ ഇഗ്നൈസ് ഖത്തർ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി. മാച്ച് കൺവീനർ പി.കെ. ഇർഫാൻ നേതൃത്വം നൽകി.
വിജയികൾക്ക് അഡ്വ. ജാഫർ ഖാൻ, പ്രേം സിങ്, ഇലവന്റ്സ് അംഗങ്ങളായ പി.കെ. ഇർഫാൻ, ഷെറിൻ പരപ്പിൽ, ഷൈജൻ തരകൻ, ഫിജാസ്, സമീർ, സിനോജ്, മഹ്റൂഫ്, സനൂപ്, തൻസീം എന്നിവർ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. സമാപന ചടങ്ങിന് ഷൈജൻ തരകൻ സ്വാഗതവും ഷെറിൻ പരപ്പിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.