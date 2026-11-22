കാൽപന്ത് രണ്ടാം പതിപ്പ് സമാപിച്ചുtext_fields
ദോഹ: ടി.കെ.എം എൻജനീയറിങ് കോളജ് ഖത്തർ അലുംനി ചാപ്റ്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കാൽപന്ത് -2026 രണ്ടാം സമാപിച്ചു. ഹാമിൽട്ടൺ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഖത്തറിലെ വിവിധ എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളിലെ പൂർവവിദ്യാർഥികളും കുടുംബാംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു. കാൽപന്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പുരുഷ വിഭാഗം സെവൻസ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിൽ 18 ടീമുകൾ മാറ്റുരച്ചു. എം.ഇ.എസ് എൻജിനീയറിങ് കോളജ് അലുംനി ഒന്നാം സ്ഥാനവും തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് എൻജിനീയറിങ് കോളജ് അലുംനി രണ്ടാം സ്ഥാനവും വയനാട് എൻജിനീയറിങ് കോളജ് അലുംനി മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി.
വനിതകൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ഡോഡ്ജ്ബാൾ ടൂർണമെന്റിൽ ഏഴ് ടീമുകൾ പങ്കെടുത്തു. ചെങ്ങന്നൂർ എൻജിനീയറിങ് കോളജ് അലുംനി ഒന്നാം സ്ഥാനവും ടി.കെ.എം എൻജിനീയറിങ് കോളജ് അലുംനി രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി. കുട്ടികൾക്കായി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫുട്ബാൾ പരിശീലന സെഷനും സംഘടിപ്പിച്ചു. വനിതകൾ ഒരുക്കിയ വിവിധ സ്റ്റാളുകളും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിരുന്നു. ടി.കെ.എം എൻജനീയറിങ് കോളജ് ഖത്തർ അലുംനി ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് സൗദ ബക്കർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷിഹിൽ, ടൂർണമെന്റ് കൺവീനർ അഫ്സൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.