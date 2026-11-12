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    പ്രഥമ ഈ​സ​ക്ക മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം

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    ആ​ദ്യ​ദി​നം നാ​ല് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ
    പ്രഥമ ഈ​സ​ക്ക മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം
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    ദോ​ഹ: സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും മി​ക​ച്ച സം​ഘാ​ട​ക​നും ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബോ​ൾ ഫോ​റം മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യി​രു​ന്ന ഈ​സ​ക്ക​യു​ടെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ത്ഥം ഖി​ഫ്‌ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ഥ​മ ഈ​സ​ക്ക മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​വും.

    യൂ​ണി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് ദോ​ഹ (യു.​ഡി.​എ​സ്.​ടി) മൈ​താ​ന​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ല് വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. ആ​ദ്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ നാ​ല് മാ​ച്ചു​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ 16 പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ൾ നാ​ല് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് പോ​രാ​ടു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ​ദി​നം ഗ്രൂ​പ്പ് എ-​യി​ലെ മേ​റ്റ്സ് ഖ​ത്ത​ർ -ഓ​ർ​ബി​റ്റ് എ​ഫ്.​സി​യെ നേ​രി​ടും.

    തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​ത്രി 8.50 -ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാം പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് ബി -​യി​ലെ ഹി​ലാ​ൽ എ​ഫ്.​സി​യും ഇ​ൻ​ഫി​നി​റ്റി എ​ഫ്.​സി​യും ത​മ്മി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. രാ​ത്രി 9.40-ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് സി-​യി​ലെ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സ് എ​ഫ്.​സി -മി​ല്ലേ​നി​യം എ​ഫ്.​സി​യു​മാ​യി പ​ന്ത് ത​ട്ടു​മ്പോ​ൾ രാ​ത്രി 10.30 -ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് ഡി-​യി​ലെ ഒ​റി​ക്സ് എ​ഫ്.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ദെ​സ്പെ​രാ​ഡോ​സ് എ​ഫ്.​സി​യെ നേ​രി​ടും.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള താ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള മാ​ച്ചു​ക​ൽ എ​ല്ലാ വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കും. ന​വം​ബ​ർ 27-ന് ​ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലു​ക​ളും ഡി​സം​ബ​ർ 3-ന് ​സെ​മി ഫൈ​ന​ലു​ക​ളും ന​ട​ക്കും. ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ടം ഡി​സം​ബ​ർ 4-ന് ​യു.​ഡി.​എ​സ്.​ടി മൈ​താ​ന​ത്ത് ന​ട​ക്കും.

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    News Summary - The first Isakka Memorial Sevens Football Tournament begins today.
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