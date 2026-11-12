പ്രഥമ ഈസക്ക മെമ്മോറിയൽ സെവൻസ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിന് ഇന്ന് തുടക്കംtext_fields
ദോഹ: സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും മികച്ച സംഘാടകനും ഖത്തർ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ഫോറം മുൻ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന ഈസക്കയുടെ സ്മരണാർത്ഥം ഖിഫ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രഥമ ഈസക്ക മെമ്മോറിയൽ സെവൻസ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിന് വ്യാഴാഴ്ച തുടക്കമാവും.
യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ദോഹ (യു.ഡി.എസ്.ടി) മൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റ് ഡിസംബർ നാല് വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. ആദ്യദിനത്തിൽ നാല് മാച്ചുകളാണ് നടക്കുക. ടൂർണമെന്റിൽ 16 പ്രമുഖ ടീമുകൾ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളിലായാണ് പോരാടുന്നത്. ആദ്യദിനം ഗ്രൂപ്പ് എ-യിലെ മേറ്റ്സ് ഖത്തർ -ഓർബിറ്റ് എഫ്.സിയെ നേരിടും.
തുടർന്ന് രാത്രി 8.50 -ന് നടക്കുന്ന രണ്ടാം പോരാട്ടത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ബി -യിലെ ഹിലാൽ എഫ്.സിയും ഇൻഫിനിറ്റി എഫ്.സിയും തമ്മിൽ മാറ്റുരക്കും. രാത്രി 9.40-ന് നടക്കുന്ന മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് സി-യിലെ എമർജൻസ് എഫ്.സി -മില്ലേനിയം എഫ്.സിയുമായി പന്ത് തട്ടുമ്പോൾ രാത്രി 10.30 -ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡി-യിലെ ഒറിക്സ് എഫ്.സി കാസർകോട് ദെസ്പെരാഡോസ് എഫ്.സിയെ നേരിടും.
ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള താരങ്ങൾ കളത്തിലിറങ്ങുന്ന ടൂർണമെന്റിന്റെ തുടർന്നുള്ള മാച്ചുകൽ എല്ലാ വ്യാഴം, വെള്ളി ദിനങ്ങളിലായി നടക്കും. നവംബർ 27-ന് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലുകളും ഡിസംബർ 3-ന് സെമി ഫൈനലുകളും നടക്കും. ഫൈനൽ പോരാട്ടം ഡിസംബർ 4-ന് യു.ഡി.എസ്.ടി മൈതാനത്ത് നടക്കും.