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കെ.പി.എൽ സീസൺ-3: സോക്കർ ഗ്യാങ് എഫ്സി ജേതാക്കൾtext_fields
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News Summary - Soccer Gang FC Retain KPL Title
ദോഹ: ഖത്തർ ഫ്രണ്ട്സ് ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദോഹയിലെ ബർവ ശാന്തിനികേതൻ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കുപ്പം പ്രീമിയർ ലീഗ് മൂന്നാം സീസണിൽ ഏകപക്ഷീയമായ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് സി.എച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷവും സോക്കർ ഗ്യാങ് എഫ്സി കിരീടം നിലനിർത്തി. സോക്കർ ഗ്യാങ് എഫ്സിക്കു വേണ്ടി ഫാസിൽ, അസീബ് എന്നിവർ ഗോൾ നേടി.
മൂന്നാം സീസണിലെ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ, ടോപ്സ്കോറർ പുരസ്കാരം സോക്കർ ഗ്യാങ് താരം ഫാസിൽ കരസ്ഥമാക്കി.
ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച പ്രതിരോധനിര താരമായി ട്വന്റി-20യുടെ നിഹാലും ബെസ്റ്റ് ഗോൾകീപ്പറായി സോക്കർ ഗ്യാങ്ങിന്റെ ജവാദും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഫെയർപ്ലേ അവാർഡ് അമിഗോസ് എഫ്സിയും എമർജിങ് പ്ലയർ പുരസ്കാരം സോക്കർ ഗ്യാങ് താരം ആഹിലും സ്വന്തമാക്കി. വിജയികൾക്കുള്ള എവറോളിങ് ട്രോഫി തൗഹീദ് ഹാർഡ് വേഴ്സ് മാനേജിങ് പാർട്ണർ പി.പി. അബ്ദുൽ റസാഖ് സമ്മാനിച്ചു.
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