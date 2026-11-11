സംസ്കൃതി ഖത്തർ പ്രവാസി സദസ്സ് ശ്രദ്ധേയമായിtext_fields
ദോഹ: നോർക്ക കെയർ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ പ്രീമിയം തുക അനിയന്ത്രിതമായി വർധിപ്പിച്ച കേരള സർക്കാർ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്കൃതി ഖത്തർ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രവാസി സദസ്സ് ശ്രദ്ധേയമായി. നുവൈജ കലാക്ഷേത്രയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഖത്തറിലെ മലയാളി സാമൂഹിക -സാംസ്കാരിക സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ സംബന്ധിച്ചു. സംസ്കൃതി കേന്ദ്രകമ്മറ്റി അംഗം എ. സുനിൽ വിഷയാവതരണം നടത്തി. ലോകമെങ്ങുമുള്ള പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ലക്ഷ്യമാക്കി തുടക്കം കുറിച്ച നോർക്ക കെയർ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ പുതിയ പ്രീമിയം വർധനവിനെതിരെ ശകതമായ പ്രതിഷേധം വിവിധ സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ ചടങ്ങിൽ ഉയർത്തി. പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ അവശ്യങ്ങൾക്കായി രാഷ്ട്രീയാതീതമായ ഒരുമയുടെ ശബ്ദം ഉയരണമെന്നും അവ ഭരണാധികാരികളെ ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും സംസാരിച്ചവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ചടങ്ങിൽ സംസ്കൃതി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശിഹാബ് തൂണേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ദോഹയിലെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരായ വി.എസ്. നാരായണൻ, റഊഫ് കൊണ്ടോട്ടി, വി.സി. മശ്ഹൂദ്, അഡ്വ. ജാഫർ ഖാൻ, എൻ.പി. മുനീർ, അബ്ദുൽ സലാം, ഡോ. ക്ലാരൻസ് ജോസഫ്, സംസ്കൃതി കേന്ദ്ര കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളായ എ.കെ.ജലീൽ, ഡോ. പ്രതിഭ രതീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. മുപ്പതിലധികം സഘടനകൾ സംബന്ധിച്ച പ്രവാസി സദസ്സിൽ ഉയർന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ സംസ്കൃതിയുടെ നേത്യത്വത്വത്തിൽ നിവേദനമായി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് സംസ്കൃതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷംസീർ അരിക്കുളം അറിയിച്ചു. സംസ്കൃതി സെക്രട്ടറി ബിജു പി. മംഗലം സ്വാഗതവും ട്രഷറർ അപ്പു കവിനിശ്ശേരി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.