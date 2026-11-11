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    സംസ്‌കൃതി ഖത്തർ പ്രവാസി സദസ്സ് ശ്രദ്ധേയമായി

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    സം​സ്‌​കൃ​തി ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വാ​സി സ​ദ​സ്സിൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സീ​ർ അ​രി​ക്കു​ളം സംസാരിക്കുന്നു

    ദോ​ഹ: നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്രീ​മി​യം തു​ക അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് സം​സ്‌​കൃ​തി ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​വാ​സി സ​ദ​സ്സ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. നു​വൈ​ജ ക​ലാ​ക്ഷേ​ത്ര​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സാ​മൂ​ഹി​ക -സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സം​സ്‌​കൃ​തി കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗം എ. ​സു​നി​ൽ വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ലോ​ക​മെ​ങ്ങു​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും ക്ഷേ​മ​വും ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പു​തി​യ പ്രീ​മി​യം വ​ർ​ധ​ന​വി​നെ​തി​രെ ശ​ക​ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​നാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തി. പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി രാ​ഷ്ട്രീ​യാ​തീ​ത​മാ​യ ഒ​രു​മ​യു​ടെ ശ​ബ്ദം ഉ​യ​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​വ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ ബോ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള തു​ട​ർ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സ്‌​കൃ​തി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശി​ഹാ​ബ് തൂ​ണേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ദോ​ഹ​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ വി.​എ​സ്. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, റ​ഊ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, വി.​സി. മ​ശ്ഹൂ​ദ്, അ​ഡ്വ. ജാ​ഫ​ർ ഖാ​ൻ, എ​ൻ.​പി. മു​നീ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, ഡോ. ​ക്ലാ​ര​ൻ​സ് ജോ​സ​ഫ്, സം​സ്‌​കൃ​തി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എ.​കെ.​ജ​ലീ​ൽ, ഡോ. ​പ്ര​തി​ഭ ര​തീ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മു​പ്പ​തി​ല​ധി​കം സ​ഘ​ട​ന​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​വാ​സി സ​ദ​സ്സി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്‌​കൃ​തി​യു​ടെ നേ​ത്യ​ത്വ​ത്വ​ത്തി​ൽ നി​വേ​ദ​ന​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​സ്‌​കൃ​തി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സീ​ർ അ​രി​ക്കു​ളം അ​റി​യി​ച്ചു. സം​സ്‌​കൃ​തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു പി. ​മം​ഗ​ലം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​പ്പു ക​വി​നി​ശ്ശേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Sanskriti Qatar Expatriates’ Gathering Draws Attention.
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