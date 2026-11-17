സംസ്കൃതി കളിക്കൂട്ടം ശിശുദിനാഘോഷംtext_fields
ദോഹ: സംസ്കൃതി കളിക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ചു. സംസ്കൃതി ഓഫിസിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ക്യാൻവാസ് പെയിന്റിങ്, പാട്ടുകൾ, പ്രസംഗങ്ങൾ, നെഹ്റു തൊപ്പി നിർമാണം തുടങ്ങി നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികൾ ആഘോഷം അവിസ്മരണീയമാക്കി. ചാച്ചാ നെഹ്റുവിന്റെ വേഷത്തിൽ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കുട്ടികൾ ആഘോഷത്തിന് കൂടുതൽ മിഴിവേകി.
കുട്ടികൾ തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് അവതരിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ ആയിഷ, ലാർമിക, ഹീരവ് എന്നിവർ അവതാരകരായി. സംസ്കൃതി കളിക്കൂട്ടം ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രദ്ധ രഞ്ജിത്ത് സ്വാഗതവും എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം അർച്ചിത് അനൂപ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. സംസ്കൃതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷംസീർ അരിക്കുളം കുട്ടികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു.