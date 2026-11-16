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    സംസ്കൃതി ഖത്തർ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്

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    സംസ്കൃതി ഖത്തർ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്
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    സംസ്കൃതി ഖത്തർ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷംസീർ അരിക്കുളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    ദോഹ: സംസ്കൃതി ഖത്തർ കിംസ് ഹെൽത്ത് മെഡിക്കൽ സെന്ററുമായി സഹകരിച്ച് സൗജന്യ മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. മെഷാഫ് കിംസ് ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കം അഞ്ഞൂറോളം പേർ പങ്കെടുത്തു. മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് കിംസ് പ്രിവിലേജ് മെഡിക്കൽ കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. വിവിധ രക്ത പരിശോധനകൾ, കൊളസ്ട്രോൾ, നേത്ര പരിശോധനകൾ കൂടാതെ ഇഎൻടി, ജനറൽ മെഡിസിൻ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സൗജന്യ കൺസൾട്ടേഷനും ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു.

    സംസ്കൃതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷംസീർ അരിക്കുളം ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തി. കിംസ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ സി.എം.ഒ ഡോ. നൗഫൽ റിസ്വാൻ, കിംസ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ അഫ്സൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ഐ.സി.ബി.എഫ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി അംഗം മിനി സിബി, സംസ്കൃതി അൽ വക്റ യൂനിറ്റ് സെക്രട്ടറി ദിജോയ് മേത്തോടി, പ്രസിഡന്റ് മഹ്റുഫ്, ക്യാമ്പ് കൺവീനർ അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എ. സുനിൽകുമാർ, സുനീതി സുനിൽ, റിജോ റോയ്, ജിജേഷ് കൊടക്കൽ, ജസിത നടപ്പുരയിൽ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.

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    News Summary - Samskrithi Qatar Organizes Free Mega Medical Camp
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