കാക് ഖത്തറിന് പുതിയ നേതൃത്വംtext_fields
ദോഹ: ഖത്തറിലെ ഇരുപത്തിനാലോളം ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജ് അലുമിനി അസോസിയേഷനുകളുടെ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് അലുമിനി അസോസിയേഷൻസ് ഓഫ് കേരള ഖത്തർ (കാക് ഖത്തർ) പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. വിവിധ കോളജ് അലുമിനി അസോസിയേഷനുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സംഘടന നടത്തിവരുന്നത്.
മാർത്തോമാ കോളജ് അലുമിനി പ്രതിനിധി അനീഷ് ജോർജിനെ പ്രസിഡന്റായും ഫാറൂക് കോളജ് പ്രതിനിധി നൗഷാദ് പയ്യോളിയെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും പി.എസ്.എം.ഒ കോളജ് പ്രതിനിധി ഷഹനാസ് ബാബുവിനെ ട്രഷററായും തിരഞ്ഞെടുത്തു. ബിജു, ഷൈഫൽ, ഹേമനാഥ്, അനുഷ വിനോദ് എന്നിവരാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ. അബി അബ്ദദ്, മുഹമ്മദ് ഫാരിസ്, അനിൽ പ്രകാശ്, അഷ്റഫ് എച്ച്. ഉസ്മാൻ എന്നിവർ സെക്രട്ടറിമാരാണ്. ഉപദേശക സമിതി അംഗങ്ങളായി അബ്ദുൽ റഊഫ് കൊണ്ടോട്ടി, മുഹമ്മദ് ഹാഷിർ, മഷ്ഹൂദ് തിരുത്തിയാട്, സുബൈർ പാണ്ടവത്ത്, അഡ്വ. ജാഫർ ഖാൻ എന്നിവരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു.
മുൻ ഭാരവാഹികളായ അബ്ദുൽ അസീസ്, സിറാജ് ഇബ്രാഹിം, ഗഫൂർ കോഴിക്കോട് എന്നിവർ എക്സ്-ഓഫീഷ്യൽ അംഗങ്ങളാണ്. ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സിറാജുദ്ദീൻ ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞു. പ്രസിഡന്റ് സി.കെ. അബ്ദുൽ അസീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സിറാജുദ്ദീൻ ഇബ്രാഹിം അവതരിപ്പിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾക്ക് വി.സി. മഷ്ഹൂദ് തിരുത്തിയാട്, മുഹമ്മദ് ഹാഷിർ, സുബൈർ പാണ്ടവത്ത് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.