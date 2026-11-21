ഇടുക്കിയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് പ്രവാസികളുടെ നിക്ഷേപം അനിവാര്യം; റോയ് കെ. പൗലോസ് എം.എൽ.എtext_fields
ദോഹ: കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ലായ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, ടൂറിസം, കാർഷിക മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം എന്നീ മേഖലകളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് റോയ് കെ. പൗലോസ് എം.എൽ.എ.
ദോഹയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇടുക്കിയുടെ തനതായ ഭൂപ്രകൃതിയും കാലാവസ്ഥയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം, ഇക്കോ-ടൂറിസം, ഹെൽത്ത് ടൂറിസം എന്നീ മേഖലകളിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മൂന്നാർ, തേക്കടി, വാഗമൺ തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഇടുക്കിയിലെ അറിയപ്പെടാത്ത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെ ആഗോള നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് പ്രവാസി സംരംഭകരുടെ നിക്ഷേപം അനിവാര്യമാണ്. അതോടൊപ്പം, ഏലം, കുരുമുളക്, കാപ്പി, തേയില തുടങ്ങിയ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള മൂല്യവർധിത സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കാൻ പ്രവാസികൾ മുന്നോട്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇത് കർഷകർക്ക് ന്യായവില ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും വഴിയൊരുക്കും.
ഖത്തറിലെ വിവിധ പ്രവാസി സംഘടനകളുമായും വ്യവസായ പ്രമുഖരുമായും നടത്തുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ചും ഇടുക്കിയുടെ ഭാവി വികസന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇടുക്കി സ്വദേശികളുടെ നാട്ടിലുള്ള കുടുംബങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള കർമ്മപദ്ധതികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും. പ്രവാസികളുടെ യാത്രാക്ലേശം, വിദ്യാഭ്യാസ-ആരോഗ്യ മേഖലകളിലെ ആവശ്യങ്ങൾ, നിക്ഷേപ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള തടസ്സങ്ങൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇടപെടലുകൾ നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.
നോർക്ക കെയർ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം വർധനവിലുള്ള പ്രവാസികളുടെ പ്രതിഷേധം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി റോയ് കെ. പൗലോസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇൻകാസ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സിദ്ദീക്ക് പുറയിൽ, പ്രോഗ്രാം ചീഫ്കോഓഡിനേറ്റർ ജീസ് ജോസഫ്, ഖത്തർ ഇൻകാസ് ഇടുക്കി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ണി തനതാളിൽ എന്നിവരും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.