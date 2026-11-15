മാപ്കോ ഖത്തർ ജനറൽ ബോഡി യോഗംtext_fields
ദോഹ: മാപ്കോ ഖത്തർ ജനറൽ ബോഡി യോഗം ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാൻ ഹാറൂൺ റഷീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അൽ സദ്ദ് സ്വാദ് റെസ്റ്റാറന്റിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രസിസന്റ് സുജീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സെക്രട്ടറി സി.കെ. ബഷീർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന ചർച്ചയിൽ പുതിയ എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. പുതിയ ഭരണസമിതി: ഫൈസൽ തറയിൽ (പ്രസിഡന്റ്), വി. സമീർ (ജന. സെക്രട്ടറി), ജിതിൻ (വൈസ് പ്രസി), ഗഫൂർ (ജോ. സെക്രട്ടറി), ഷെഫീഖ് കടവ് (ട്രഷറർ), ഹാരിസ് ബാബു (ചീഫ് കോഓഡിനേറ്റർ).
പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ തറയിൽ, സെക്രട്ടറി വി. സമീർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഹാരിസ് ബാബു സ്വാഗതവും ഷെഫീഖ് കടവ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. 150 ഓളം പേർ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിൽ ഗായകരായ ഷഫീഖ് മാളിയേക്കൽ, ഇസ്ഹാഖ്, രചന ബിനോയ്, അജ്മൽ എന്നിവരുടെ ഗാനമേള, ഷറഫുദ്ദീൻ മാറഞ്ചേരിയുടെ ഫ്ലൂട്ട് വായന, മാപ്കോ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ സദസ്സിന് പകിട്ടേകി.