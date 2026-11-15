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    മാ​പ്കോ ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം

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    പു​തി​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു
    മാ​പ്കോ ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം
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    മാ​പ്കോ ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ



    ദോ​ഹ: മാ​പ്കോ ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹാ​റൂ​ൺ റ​ഷീ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ൽ സ​ദ്ദ് സ്വാ​ദ് റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​സ​ന്റ് സു​ജീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​കെ. ബ​ഷീ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പു​തി​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി: ഫൈ​സ​ൽ ത​റ​യി​ൽ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), വി. ​സ​മീ​ർ (ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ജി​തി​ൻ (വൈ​സ് പ്ര​സി), ഗ​ഫൂ​ർ (ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഷെ​ഫീ​ഖ് ക​ട​വ് (ട്ര​ഷ​റ​ർ), ഹാ​രി​സ് ബാ​ബു (ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ).

    പു​തി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ ത​റ​യി​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​സ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഹാ​രി​സ് ബാ​ബു സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷെ​ഫീ​ഖ് ക​ട​വ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. 150 ഓ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഗാ​യ​ക​രാ​യ ഷ​ഫീ​ഖ് മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ, ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, ര​ച​ന ബി​നോ​യ്, അ​ജ്മ​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഗാ​ന​മേ​ള, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ മാ​റ​ഞ്ചേ​രി​യു​ടെ ഫ്ലൂ​ട്ട് വാ​യ​ന, മാ​പ്കോ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ​ദ​സ്സി​ന് പ​കി​ട്ടേ​കി.

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    News Summary - MAPCO Qatar General Body Meeting
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