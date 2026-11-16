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    ഫീ​നി​ക്‌​സ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെയ്തു

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    ഫീ​നി​ക്‌​സ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെയ്തു
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    ഫീ​നി​ക്‌​സ് പെ​യി​ൻ ആ​ൻ​ഡ് പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തപ്പോൾ

    ദോ​ഹ: കൊ​ടു​വ​ള്ളി ഫീ​നി​ക്‌​സ് പെ​യി​ൻ ആ​ൻ​ഡ് പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ 2027 ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ബി​ദീ​ൻ വാ​വാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി വി.​ടി. ഫൈ​സ​ൽ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. 2027-ലെ ​ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ബ്രാ​ഡ്മ ഗ്രൂ​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഡ്വ. യാ​സീ​ൻ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​ൾ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ൻ​റ് മാ​നേ​ജ​ർ ബ​ഷീ​ർ പ​ര​പ്പി​ലി​നു ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. എ​ൻ.​പി. സി​റാ​സ് വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ബ​ഷീ​ർ ഖാ​ൻ, കെ.​കെ. സ​മ​ദ്, അ​ഡ്വ. സ​ക്ക​റി​യ, കെ.​പി. സു​ഹൈ​ൽ, അ​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി മി​സ്ബാ​ഹി, പ​ർ​വേ​സ് വ​ള്ളി​ക്കാ​ട്, ഫ​ഹ​ദ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ഫി​റോ​സ് ഇ​മാ​ദി, ഷ​മീം വാ​വാ​ട്, സി.​കെ. ആ​രി​ഫ്, എ​ൻ.​പി. അ​ജ്മ​ൽ, എ​ൻ.​പി. അ​മീ​ൻ, ജാ​ഫ​ർ സാ​ദി​ഖ്, നൗ​ഫ​ൽ ച​പ്പു, റാ​ഫി ഹു​ദ​വി, സ​മ​ദ് വാ​വാ​ട്, നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ, കെ.​കെ. ഹ​നീ​ഫ, പി.​എം. നി​സാം, കെ.​കെ. ജാ​ബി​ർ, എ​ൻ.​പി. ഷ​ഹീ​ദ്, പി. ​അ​നീ​സ്, ഷ​മീ​ർ, എ​ൻ. ഫൈ​സ​ൽ, യ​ഹ് യ ​സ​ക്ക​റി​യ, ഷെ​ഫി​ൻ ഷാ ​തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഷ​യാ​ൻ സി​റാ​സ്, ന​ബ്ഹാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഷം​സു കൊ​ടു​വ​ള്ളി സ്വാ​ഗ​ത​വും കെ.​പി. ഷ​ഫീ​ക്ക് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Koduvally Phoenix Pain and Palliative Qatar Chapter Releases 2027 Calendar
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