ഫീനിക്സ് കൊടുവള്ളി കലണ്ടർ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
ദോഹ: കൊടുവള്ളി ഫീനിക്സ് പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് ഖത്തർ ചാപ്റ്ററിന്റെ 2027 കലണ്ടർ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് ആബിദീൻ വാവാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പാലിയേറ്റീവ് രക്ഷാധികാരി വി.ടി. ഫൈസൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 2027-ലെ കലണ്ടർ പ്രകാശനം ബ്രാഡ്മ ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർ അഡ്വ. യാസീൻ ഗ്രാൻഡ്മാൾ റീട്ടെയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ് മാനേജർ ബഷീർ പരപ്പിലിനു നൽകി നിർവഹിച്ചു. എൻ.പി. സിറാസ് വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു.
ബഷീർ ഖാൻ, കെ.കെ. സമദ്, അഡ്വ. സക്കറിയ, കെ.പി. സുഹൈൽ, അഹമ്മദ് കുട്ടി മിസ്ബാഹി, പർവേസ് വള്ളിക്കാട്, ഫഹദ് കൊടുവള്ളി, ഫിറോസ് ഇമാദി, ഷമീം വാവാട്, സി.കെ. ആരിഫ്, എൻ.പി. അജ്മൽ, എൻ.പി. അമീൻ, ജാഫർ സാദിഖ്, നൗഫൽ ചപ്പു, റാഫി ഹുദവി, സമദ് വാവാട്, നിസാമുദ്ദീൻ, കെ.കെ. ഹനീഫ, പി.എം. നിസാം, കെ.കെ. ജാബിർ, എൻ.പി. ഷഹീദ്, പി. അനീസ്, ഷമീർ, എൻ. ഫൈസൽ, യഹ് യ സക്കറിയ, ഷെഫിൻ ഷാ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഷയാൻ സിറാസ്, നബ്ഹാൻ മുഹമ്മദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഷംസു കൊടുവള്ളി സ്വാഗതവും കെ.പി. ഷഫീക്ക് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.