ഐ.സി.സി ‘പാസേജ് ടു ഇന്ത്യ’ 26, 27 തീയതികളിൽtext_fields
ദോഹ: ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ സഹകരണത്തോടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ സെന്റർ (ഐ.സി.സി) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘പാസേജ് ടു ഇന്ത്യ 2026’ വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കും. പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ വാർഷിക സാംസ്കാരിക ഉത്സവമായ പരിപാടി അബു ഹമൂറിലെ ഐഡിയൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വൈകീട്ട് ആറുമുതൽ രാത്രി 11 വരെയാണ് നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമെന്ന ആശയവും ഖത്തറുമായുള്ള ദീർഘകാല സൗഹൃദവും ആഘോഷിക്കുന്ന വേദിയാണ് ‘പാസേജ് ടു ഇന്ത്യ’ എന്ന് അംബാസിഡർ ഡോ. കെ. ശ്രീകർ റെഡ്ഢി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഭാഷയിലും സംസ്കാരത്തിലും ഭക്ഷണരീതികളിലും വൈവിധ്യം പുലർത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ പൈതൃകം ഖത്തറിലെ സ്വദേശികൾക്കും വിവിധ രാജ്യക്കാരായ പ്രവാസികൾക്കും മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണിത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഖത്തറിൽ ജനിച്ചുവളരുന്ന ഇന്ത്യൻ കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ സംസ്കാരവും കലാരൂപങ്ങളും അടുത്തറിയാൻ പരിപാടി സഹായകമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തിരുവാതിര, മോഹിനിയാട്ടം, കഥക്, ഗർഭ തുടങ്ങിയ ക്ലാസിക്കൽ -പരമ്പരാഗത നൃത്തരൂപങ്ങൾക്കൊപ്പം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നാടോടി നൃത്തങ്ങളും അരങ്ങേറും. ചെണ്ടമേളം, മെഗാ തിരുവാതിര, തമിഴ് പറൈ, ദാണ്ഡിയ എന്നിവ സമന്വയിപ്പിച്ചുള്ള പ്രത്യേക ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസും ഐ.സി.സി അനുബന്ധ സംഘടനകളുടെ ‘ഭാരത് ദർശൻ’ കലാപരിപാടികളും മേളക്ക് മിഴിവേകും.
വിവിധ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പൈതൃകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സാംസ്കാരിക പവലിയനുകൾ, കരകൗശല വസ്തുക്കൾ, പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സ്റ്റാളുകൾ, ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തനത് രുചികൾ അണിനിരക്കുന്ന വിപുലമായ ഫുഡ് കോർട്ട് എന്നിവയും മേളയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കും. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി അശ്വനികുമാർ, ഐ.സി.സി പ്രസിഡന്റ് എ.പി. മണികണ്ഠൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി എബ്രഹാം ജോസഫ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശാന്തനു ദേശ് പാണ്ഡെ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.