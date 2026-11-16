പ്രൗഢമായി ഐ.സി.ബി.എഫ് ഡേ ആഘോഷം; സമൂഹക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ 19 വ്യക്തികളെ ആദരിച്ചു

പ്രൗഢമായി ഐ.സി.ബി.എഫ് ഡേ ആഘോഷം; സമൂഹക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ 19 വ്യക്തികളെ ആദരിച്ചുtext_fields
ദോഹ: ഖത്തറിലെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനും ഉന്നമനത്തിനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബെനവലന്റ് ഫോറത്തിന്റെ ദ്വൈവാർഷിക ആഘോഷമായ ‘ഐ.സി.ബി.എഫ് ഡേ’ പ്രൗഢ ഗംഭീരമായി ആഘോഷിച്ചു. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഗായകരായ അജയ് വാര്യരും ദിവ്യ രാമചന്ദ്രയും അണിനിരന്ന സംഗീതവിരുന്നോടെ വൈകീട്ട് ആറിന് പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി. തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ഡോ. കെ. ശ്രീകർ റെഡ്ഡി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 1984-ൽ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ ഐ.സി.ബി.എഫ്, ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെയും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി നിരവധിയായ സേവനപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നു. ആരോഗ്യപരിരക്ഷ, സാമൂഹിക ക്ഷേമം, വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽസഹായം, സമൂഹപങ്കാളിത്തം തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളിലൂടെ ഖത്തറിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്ക് കൈത്താങ്ങാവാൻ സംഘടനക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഖത്തറിലെ ശ്രീലങ്കൻ അംബാസഡർ റോഷൻ സിത്താര ഖാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എംബസി ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി റൂഹാനി ഗയാസി, ഖത്തർ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം പ്രതിനിധി ഖാലിദ് അൽ ഫഖ്റു എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഐ.സി.ബി.എഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നേട്ടങ്ങൾ, സാമൂഹിക ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സ്മരണികയായ ‘സമർപ്പൺ 2026’ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ഡോ. കെ. ശ്രീകർ റെഡ്ഡി പ്രകാശനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് ഐ.സി.ബി.എഫിന്റെ രണ്ട് സുപ്രധാന ക്ഷേമപദ്ധതികൾക്കും തുടക്കം കുറിച്ചു.
കേന്ദ്ര -സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾ പ്രവാസികൾക്കായി നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് പ്രവാസി സാഥി അംബാസഡർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിവിധ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും ആവശ്യമായ സേവനസഹായവും ലഭ്യമാക്കാനാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഖത്തറിൽ താമസിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ പഠനമികവ് പുലർത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പദ്ധതിയാണ് വിദ്യാജ്യോതി.
ഇന്ത്യൻ എംബസി ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറിയും ഐ.സി.ബി.എഫ് കോഓഡിനേറ്റിങ് ഓഫിസറുമായ ഹരീഷ് പാണ്ഡെ, ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി അശ്വനി കുമാർ, പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മാൻ പുരസ്കാര ജേതാവ് ഡോ. മോഹൻ തോമസ്, ഐ.സി.സി പ്രസിഡന്റ് എ.പി. മണികണ്ഠൻ, ഐ.എസ്.സി പ്രസിഡന്റ് ഇ.പി. അബ്ദുൽറഹ്മാൻ, ഐ.ബി.പി.സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ സത്താർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഐ.സി.ബി.എഫ് അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ കെ.എസ്. പ്രസാദ്, മുൻ ഐ.സി.ബി.എഫ് പ്രസിഡന്റുമാരായ പി.എൻ. ബാബുരാജൻ, നീലാംഗ്ഷു ഡേ, എൻ.വി. കാദർ, ഡേവിസ് എടക്കളത്തൂർ, സിയാദ് ഉസ്മാൻ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
ചടങ്ങിൽ സമൂഹക്ഷേമത്തിനും മാനവിക സേവനത്തിനും വിവിധ മേഖലകളിൽ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകിയ 19 വ്യക്തികളെ ആദരിച്ചു. കാഞ്ഞാണി പുരസ്കാരം ഐ.സി.ബി.എഫ് അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ കൊഡുരു ശിവറാം പ്രസാദ് (കെ.എസ്. പ്രസാദ്), കെ.പി. അബ്ദുൽ ഹമീദ് മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ് മുൻ ഐ.സി.ബി.എഫ് പ്രസിഡന്റ് എൻ.വി. കാദർ, സി.കെ. മേനോൻ മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ് മൈക്രോ ഹെൽത്ത് ലബോറട്ടറീസ് സ്ഥാപകൻ ഡോ. സി.കെ. നൗഷാദ്, ഐ.സി.ബി.എഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ അവാർഡ് ജയതി ബി. മൈത്ര എന്നിവർ ഏറ്റുവാങ്ങി. അബ്ദുൽ റഊഫ് കൊണ്ടോട്ടി, എച്ച്. മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ, ശിവരാമൻ രാമസാമി, വിരൽ ടി. ഭട്ട്, മധുകർ മൈദം, കിരൺ ആനന്ദ്, ഗരിമ മെഹ്ദിരത്ത, ഒസാമ ഷംസീ, അഞ്ജന മേനോൻ, ജയപാൽ മാധവൻ, മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ റഊഫ്, സന്ധ്യ കുമാരി, വി.എസ്. അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ, സി. മൻസൂർ അലി, സാദിഖലി ചെന്നാടൻ എന്നിവർ ഐ.സി.ബി.എഫ് ദിന അവാർഡ് സ്വീകരിച്ചു. ഐ.സി.ബി.എഫ് പ്രസിഡന്റ് ഷാനവാസ് ബാവ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പരിപാടിയിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപക് ഷെട്ടി സ്വാഗതവും സെക്രട്ടറി ജാഫർതയ്യിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.