തുടർ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കി ഹാർട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്text_fields
ദോഹ: ഉമ്മുൽ സനീം ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ നടന്ന ഇരുപതാമത് ഏഷ്യൻ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിലെ രോഗികൾക്ക് തുടർ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കി ഹമദ് ഹാർട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. സെന്റർ ഫോർ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും (സി.ഐ.സി) യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഹാർട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന്റെ ഏഴാമത് എഡിഷനിലാണ് ഏഷ്യൻ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് റഫർ ചെയ്ത നൂറിലധികം രോഗികൾക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകിയത്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അറിയൂ – ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിക്കുള്ള നിർദേശങ്ങൾ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഡോ. സ്മിത അനിൽകുമാർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി. സംശയങ്ങൾക്ക് അവർ മറുപടിയും നൽകി.
ഹാർട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് അൽ നഈമ, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് മീഡിയ വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അഹമ്മദ് അൽ മൽക്കി, ഹാർട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ലാമ സുഹ്ദി, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് മിഡിയ ഓഫിസർ ഹമദ് റാഷിദ് അൽ നുഐമി, സെന്റർ ഫോർ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ആർ.എസ്. അബ്ദുൽ ജലീൽ, ഭാരവാഹികളായ നൗഫൽ പാലേരി, കെ.എച്ച്. മുഷ്താഖ്, കെ.വി. നൂറുദ്ദീൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. ക്യാമ്പ് കൺവീനർ എം.എം. അബ്ദുൽ ജലീൽ, സിദ്ദിഖ് വേങ്ങര, ഷഫീഖ് ഹസ്സൻ, മുഫീദ്, എൻ.പി. അഷ്റഫ്, ടി.കെ. താഹിർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.