ഗ്രാൻഡ് മാളിൽ കിഡ്സ് കാർണിവലിന് തുടക്കംtext_fields
ദോഹ: ഖത്തറിലെ പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ ശൃംഖലയായ ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ 'ഗ്രാൻഡ് കിഡ്സ് കാർണിവലിന്' തുടക്കം. കുട്ടികളുടെ പഠനം, ആരോഗ്യം, വിനോദം, ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവക്ക് അനുയോജ്യമായ വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആകർഷകമായ വിലക്കിഴിവുകളോടെ കാർണിവലിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, സ്റ്റേഷനറി, വസ്ത്രങ്ങൾ, പാദരക്ഷകൾ, സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കൾ, സ്കിൻ കെയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങി കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് മാളിന്റെ വിവിധ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഗ്രാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ അഷ്റഫ് ചിറക്കൽ കാർണിവലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ ജനറൽ മാനേജർ അജിത് കുമാർ, സി.ഇ.ഒ നിതിൽ, സി.ഒ.ഒ ഹരീഷ്, ഏരിയ മാനേജർ ബഷീർ പരപ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.
ഷോപ്പിങ്ങിനൊപ്പം കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മകതയും കഴിവുകളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പെയിന്റിങ് മത്സരം, ആർട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പ്, ഫേസ് പെയിന്റിങ്, ചെസ് മത്സരം തുടങ്ങി വിവിധ വിനോദ -വിജ്ഞാന പരിപാടികളും കാർണിവലിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന മികച്ച ഷോപ്പിങ് -വിനോദ അനുഭവമാണ് കിഡ്സ് കാർണിവലിലൂടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഈ അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ അഷ്റഫ് ചിറക്കൽ അറിയിച്ചു.