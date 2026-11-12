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    ഫാ​മി​ലി ഫു​ഡ് സെ​ന്റ​ർ വാർഷികം; 'ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ' പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​ദ്യ വി​ജ​യി​യെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

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    ഫാ​മി​ലി ഫു​ഡ് സെ​ന്റ​ർ വാർഷികം; ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​ദ്യ വി​ജ​യി​യെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
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    ദോ​ഹ: ഫാ​മി​ലി ഫു​ഡ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ 48ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ' പ്രൊ​മോ​ഷ​നി​ലെ ആ​ദ്യ വി​ജ​യി​യെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. അ​ൽ ഖീ​സ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് ഒ​രു​ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ ആ​കെ മൂ​ന്നു ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ന്റെ ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സു​ക​ളാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്ത ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ 10 -നും 2027 ​ജ​നു​വ​രി 10 -നും ​ന​ട​ക്കും.

    2027 ജ​നു​വ​രി 9 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക്യാ​മ്പ​യി​നി​ൽ ഫാ​മി​ലി ഫു​ഡ് സെ​ന്റ​റി​ൽ നി​ന്നും ഓ​രോ 50 റി​യാ​ലി​നും പ​ർ​ച്ചേ​സ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു ഇ-​റാ​ഫി​ൾ എ​ൻ​ട്രി കൂ​പ്പ​ൺ ല​ഭി​ക്കും. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കാം. ഫാ​മി​ലി ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് റ​സീ​പ്റ്റു​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​തെ ത​ന്നെ എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കും. മ​റ്റ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് റ​സീ​പ്റ്റി​ലെ ക്യൂ.​ആ​ർ കോ​ഡ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്ത് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ഇ-​റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ണു​ക​ൾ നേ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഫാ​മി​ലി ഫു​ഡ് സെ​ന്റ​ർ അ​ൽ ഖീ​സ, അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ, ഓ​ൾ​ഡ് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്, അ​ൽ നാ​സ​ർ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ലും ദോ​ഹ സൂ​ഖ് മാ​ളി​ലെ ഫാ​മി​ലി മാ​ർ​ട്ട് ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റി​ലും പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, www.family.qa വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യോ 'Family Qatar' ആ​പ്പ് വ​ഴി​യോ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കാം.ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​ര​വു​മാ​യി 1978 -ൽ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച ഫാ​മി​ലി ഫു​ഡ് സെ​ന്റ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ 48 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി​യ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ്. ഫ്രൂ​ട്ട്സ്, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, മാം​സം, ബേ​ക്ക​റി, ഗ്രോ​സ​റി, വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ദൈ​നം​ദി​ന വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​രം ഫാ​മി​ലി ഫു​ഡ് സെ​ന്റ​ർ സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

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    News Summary - Family Food Center Anniversary; 'Shop and Win' Promotion First Winner Announced
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