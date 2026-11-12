ഫാമിലി ഫുഡ് സെന്റർ വാർഷികം; 'ഷോപ്പ് ആൻഡ് വിൻ' പ്രമോഷൻ ആദ്യ വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചുtext_fields
ദോഹ: ഫാമിലി ഫുഡ് സെന്ററിന്റെ 48ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'ഷോപ്പ് ആൻഡ് വിൻ' പ്രൊമോഷനിലെ ആദ്യ വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അൽ ഖീസ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നടന്ന നറുക്കെടുപ്പിൽ സൈനുൽ ആബിദ് ഒരുലക്ഷം റിയാൽ ക്യാഷ് പ്രൈസ് സ്വന്തമാക്കി. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ആകെ മൂന്നു ലക്ഷം റിയാലിന്റെ ക്യാഷ് പ്രൈസുകളാണ് വിജയികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത നറുക്കെടുപ്പുകൾ ഡിസംബർ 10 -നും 2027 ജനുവരി 10 -നും നടക്കും.
2027 ജനുവരി 9 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനിൽ ഫാമിലി ഫുഡ് സെന്ററിൽ നിന്നും ഓരോ 50 റിയാലിനും പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇ-റാഫിൾ എൻട്രി കൂപ്പൺ ലഭിക്കും. ഇതിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമാകാം. ഫാമിലി ക്ലബ് അംഗങ്ങൾക്ക് റസീപ്റ്റുകൾ പ്രത്യേകമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ തന്നെ എൻട്രികൾ ലഭിക്കും. മറ്റ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് റസീപ്റ്റിലെ ക്യൂ.ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇ-റാഫിൾ കൂപ്പണുകൾ നേടാവുന്നതാണ്.
ഫാമിലി ഫുഡ് സെന്റർ അൽ ഖീസ, അൽ റയ്യാൻ, ഓൾഡ് എയർപോർട്ട്, അൽ നാസർ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും ദോഹ സൂഖ് മാളിലെ ഫാമിലി മാർട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റിലും പ്രമോഷൻ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ, www.family.qa വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ 'Family Qatar' ആപ്പ് വഴിയോ ഓൺലൈനായി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്കും പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമാകാം.ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരവുമായി 1978 -ൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഫാമിലി ഫുഡ് സെന്റർ കഴിഞ്ഞ 48 വർഷമായി ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത പിടിച്ചുപറ്റിയ സ്ഥാപനമാണ്. ഫ്രൂട്ട്സ്, പച്ചക്കറികൾ, മാംസം, ബേക്കറി, ഗ്രോസറി, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, അവശ്യവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങി ദൈനംദിന വസ്തുക്കളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം ഫാമിലി ഫുഡ് സെന്റർ സ്റ്റോറുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.