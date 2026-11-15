Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഡോം ​ഖ​ത്ത​ർ സൗജന്യ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഡോം ​ഖ​ത്ത​ർ സൗജന്യ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്
    cancel
    camera_alt


    ഡോം ​ഖ​ത്ത​ർ സംഘടിപ്പിച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈമാറുന്നു


    ദോ​ഹ: മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഡ​യ​സ്പോ​റ ഓ​ഫ് മ​ല​പ്പു​റം (ഡോം ​ഖ​ത്ത​ർ) ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക്യാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജീ​മാ​ക്സ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ തു​മാ​മ മാ​ളി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക്യാ​മ്പി​ൽ നൂ​റോ​ളം പേ​ർ ര​ക്ത​ദാ​നം ന​ട​ത്തി.

    ഡ​യ​സ്പോ​റ ഓ​ഫ് മ​ല​പ്പു​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​സ്മാ​ൻ ക​ല്ല​ൻ ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ചീ​ഫ് അ​ഡ്വൈ​സ​ർ മ​ഷ്ഹൂ​ദ് തി​രു​ത്തി​യാ​ട്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഡോ. ​ഹം​സ അ​ൽ സു​വൈ​ദ (മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജീ​മാ​ക്സ്), സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ സ​ലിം, റോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ദ്ദീ​ഖ് വാ​ഴ​ക്കാ​ട് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി യൂ​സ​ഫ്, രാ​ഹു​ൽ ശ​ങ്ക​ർ, ഫൈ​സ​ൽ റ​സാ​ക്ക്, റൈ​ഹാ​ന​ത്ത് ഹം​സ, മി​ഷു​വ​ൽ നാ​സ​ർ, ശൈ​ഹ ഹം​സ, കി​ഷോ​ർ കൃ​ഷ്ണ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. നി​യാ​സ് കൈ​പ്പ​ങ്ങ​ൽ, കെ.​ടി. അ​നീ​സ്, പി.​കെ. അ​നീ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഡോം ​ഖ​ത്ത​ർ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് വെ​ൽ​ബീ​യി​ങ് വി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്യാ​മ്പി​ന് വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​സി. നൗ​ഫ​ൽ ക​ട്ട​പ്പാ​റ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - DOM Qatar Free Blood Donation Camp
    Next Story
    X