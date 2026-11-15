ഡോം ഖത്തർ സൗജന്യ രക്തദാന ക്യാമ്പ്text_fields
ദോഹ: മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരുടെ ഖത്തറിലെ കൂട്ടായ്മയായ ഡയസ്പോറ ഓഫ് മലപ്പുറം (ഡോം ഖത്തർ) ഖത്തർ ദേശീയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി ജീമാക്സ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ സഹകരണത്തോടെ തുമാമ മാളിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ക്യാമ്പിൽ നൂറോളം പേർ രക്തദാനം നടത്തി.
ഡയസ്പോറ ഓഫ് മലപ്പുറം പ്രസിഡന്റ് ഉസ്മാൻ കല്ലൻ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചീഫ് അഡ്വൈസർ മഷ്ഹൂദ് തിരുത്തിയാട്, രക്ഷാധികാരി ഡോ. ഹംസ അൽ സുവൈദ (മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ജീമാക്സ്), സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ അസീസ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ സലിം, റോസ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സിദ്ദീഖ് വാഴക്കാട് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. സെക്രട്ടറി യൂസഫ്, രാഹുൽ ശങ്കർ, ഫൈസൽ റസാക്ക്, റൈഹാനത്ത് ഹംസ, മിഷുവൽ നാസർ, ശൈഹ ഹംസ, കിഷോർ കൃഷ്ണ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. നിയാസ് കൈപ്പങ്ങൽ, കെ.ടി. അനീസ്, പി.കെ. അനീഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ഡോം ഖത്തർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീയിങ് വിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാമ്പിന് വിങ് ചെയർമാൻ പി.സി. നൗഫൽ കട്ടപ്പാറ നേതൃത്വം നൽകി.