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    ഡോം ​ഖ​ത്ത​ർ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ഇ​ന്ന്

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    ഡോം ​ഖ​ത്ത​ർ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ഇ​ന്ന്
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    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഡ​യ​സ്പോ​റ ഓ​ഫ് മ​ല​പ്പു​റം (ഡോം ​ഖ​ത്ത​ർ) ജി ​മാ​ക്സ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. ഇ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് 4 മു​ത​ൽ തു​മാ​മ മാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക്യാ​മ്പ​യി​നി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ര​ക്ത​ദാ​നം ചെ​യ്യാം.

    സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് മാ​സം നീ​ണ്ടു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക്യാ​മ്പ​യി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: +974 7061 7949.

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    News Summary - Dom Qatar blood donation camp today
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