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ഡോം ഖത്തർ രക്തദാന ക്യാമ്പ് ഇന്ന്text_fields
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News Summary - Dom Qatar blood donation camp today
ദോഹ: ഖത്തർ ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഡയസ്പോറ ഓഫ് മലപ്പുറം (ഡോം ഖത്തർ) ജി മാക്സ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുമായി സഹകരിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രക്തദാന ക്യാമ്പ് വ്യാഴാഴ്ച നടക്കും. ഇന്ന് വൈകീട്ട് 4 മുതൽ തുമാമ മാളിൽ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനിൽ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് രക്തദാനം ചെയ്യാം.
സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ വിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പയിന്റെ തുടർച്ചയായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ രക്തദാന ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. വിവരങ്ങൾക്ക്: +974 7061 7949.
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