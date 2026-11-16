ബാഡ്മിന്റൺ ആൻഡ് കാരംസ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു

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ബാഡ്മിന്റൺ ആൻഡ് കാരംസ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
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News Summary - Bhatkal Anjuman Engineering College Qatar Alumni Organizes Tournaments
ദോഹ: ഭട്കൽ അഞ്ജുമാൻ എൻജിനീയറിങ് കോളജ് ഖത്തർ അലുമിനി പ്രൈം സ്പോർട്സ് സെന്ററിൽ വെച്ച് ബാഡ്മിന്റൺ, കാരംസ് ടൂർണമെന്റുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഗ്ലോബസ് എന്റർപ്രൈസസ്, ആക്റ്റീവ് പവർ സിസ്റ്റംസ് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. കിംസ് ഹെൽത്ത് മെഡിക്കൽ സെന്റർ മെഡിക്കൽ പങ്കാളിയാണ്. ബാഡ്മിന്റൺ ഡബിൾസ് വിഭാഗത്തിൽ വിജയികളായ സി.കെ. അർഷാദ്, ജൻഷർ എന്നിവർക്ക് ആക്റ്റീവ് പവർ സിസ്റ്റംസിലെ മാനസ് ഷെട്ടി ട്രോഫി സമ്മാനിച്ചു.
കാരംസ് വിഭാഗത്തിൽ വിജയികളായ മാർഷാദ്, ഖലീൽ എന്നിവർക്ക് ഗ്ലോബസ് എന്റർപ്രൈസസിലെ മോഹൻകുമാർ മടത്തിൽ ട്രോഫി നൽകി. ഭട്കൽ അഞ്ജുമാൻ എൻജിനീയറിങ് കോളജ് ഖത്തർ അലുമിനി പ്രസിഡന്റ് അൻവർ സാദത്ത്, പ്രൈം സ്പോർട്സ് സെന്ററിലെ നജീബ് കുറ്റ്യാടി എന്നിവർ വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. സെക്രട്ടറി തസ്നീം അലി മെഡലുകൾ വിതരണം ചെയ്തു.
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