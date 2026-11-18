വൈ.എം.സി.എ ഒമാൻ ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രഥമ വാർഷികാഘോഷം ഡിസംബർ അഞ്ചിന്text_fields
മസ്കത്ത്: വൈ.എം.സി.എ ഒമാൻ ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രഥമ വാർഷികാഘോഷം ഡിസംബർ അഞ്ചിന് ബൗഷറിലെ സി.ബി.എഫ്.എസ് ബാങ്കിങ് ഹാളിൽ നടക്കും. വൈകീട്ട് ആറിന് ആരംഭിക്കുന്ന ആഘോഷപരിപാടിയിൽ ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ പ്രശാന്ത് പിസെ മുഖ്യാതിഥിയാകും.
വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളുടെ ഔദ്യോഗിക പോസ്റ്റർ റുവിയിലെ ഡിവൈൻ റസ്റ്ററന്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് വർഗീസ്, ധനകാര്യ കൺവീനർ ജാപ്സണിന് പോസ്റ്റർ കൈമാറി പ്രകാശനകർമം നിർവഹിച്ചു.
ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ കൺവീനർമാരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സംഗീതമിഴിവേകാൻ വിൽസരാജ്, എലിസബത്ത് രാജു, മരിയ കോലടി എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രത്യേക ഗാനസന്ധ്യയും നടക്കും. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, സാമുദായിക നേതാക്കളും വാർഷികാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.ചാപ്റ്ററിന്റെ സ്ഥാപകനും രക്ഷാധികാരിയും ചെയർമാനുമായ ഡോ. ഗീവർഗീസ് യോഹന്നാന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആഘോഷപരിപാടികളുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. പരിപാടിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്.