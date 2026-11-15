വി ഹെൽപ്പ് ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് ഒമാൻ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാന്റെ ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് വി ഹെൽപ്പ് ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് ഒമാൻ സംഘടിപ്പിച്ച മെഗാ രക്ത-പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ദാന ക്യാമ്പിൽ 112 പേർ രക്തദാനം നിർവഹിച്ചു. നവംബർ 13ന്
രാവിലെ എട്ട് മുതൽ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണി വരെ ബൗഷർ സെൻട്രൽ ബ്ലഡ് ബാങ്കിലായിരുന്നു ക്യാമ്പ്.ഒമാനോടുള്ള ആദരവും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും മാനവിക ഐക്യവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാമ്പ് ഒമാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ബൗഷർ സെൻട്രൽ ബ്ലഡ് ബാങ്കിന്റെ സഹകരണത്തോടെയായിരുന്നു. രക്തദാനത്തിനും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ദാനത്തിനും സൗകര്യമൊരുക്കി.
‘രക്തം നൽകൂ, ജീവൻ രക്ഷിക്കൂ’ എന്ന സന്ദേശവുമായി കൂടുതൽ ആളുകളെ സന്നദ്ധ രക്തദാന രംഗത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം. അപകടങ്ങൾ, ശസ്ത്രക്രിയകൾ, അർബുദ ചികിത്സകൾ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് രക്തവും രക്തഘടകങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ സന്നദ്ധ ദാതാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം നിർണായകമാണ്.
ക്യാമ്പിന് കോർഡിനേറ്റർമാരായ സരസ്വതി മനോജ്, ആശ റയ്നർ, നിഷ വിനോദ്, റിയാസ്, റഷീദ്, അഫ്രീദ്, മനോഹർ, യതീഷ്, വിനോദ് വാസുദേവ്, ഹിജാസ്, മനു, എബി ഓതറ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.