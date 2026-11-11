സഹം ചലഞ്ചേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ്: ട്രോഫി ലോഞ്ചിങ്ങും ടീം നറുക്കെടുപ്പും നടന്നുtext_fields
സുഹാർ: നവംബർ 13 വെള്ളിയാഴ്ച അരങ്ങേറുന്ന പത്താമത് സഹം ചലഞ്ചേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിന്റെ ട്രോഫി ലോഞ്ചിങ്ങും ടീം നറുക്കെടുപ്പും സുഹാറിലെ നെക്സസ് ട്രാവൽസ് ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു.
മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമുകളുടെ മാനേജർമാർ, ക്യാപ്റ്റന്മാർ, സഹം ചലഞ്ചേഴ്സ് ഭാരവാഹികൾ, വിവിധ ക്ലബ് പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.
അഞ്ച് ഗ്രൗണ്ടുകളിലായി നടക്കുന്ന ഏകദിന ടൂർണമെന്റിൽ ഒമാനിലെ പ്രമുഖ 14 ടീമുകൾ മാറ്റുരക്കും. ഫലജിലെ നാല് ഗ്രൗണ്ടുകളിലും സഹം ചലഞ്ചേഴ്സിന്റെ മുഖ്യ ഗ്രൗണ്ടിലുമാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക.
ജേതാക്കൾക്കും റണ്ണറപ്പിനും ക്യാഷ് പ്രൈസും ട്രോഫിയും സമ്മാനിക്കും. സെമിഫൈനലിലെത്തുന്ന ടീമുകൾക്കും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻ, ബൗളർ, കീപ്പർ, മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച്, മാൻ ഓഫ് ദ സീരീസ് എന്നിവർക്കും പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകും.
ടൂർണമെന്റിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ചലഞ്ചേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം പ്രതിനിധികളായ ജംഷീർ, സുഭാഷ്, ദിലീപ്, റമീസ്, ശരത് എന്നിവർ അറിയിച്ചു.