വടംവലിയുടെ വീറും വാശിയും; സലാലയിൽ മാമാങ്കം തീർത്ത് ട്രാവലേഴ്സ് ക്ലബ്

വടംവലിയുടെ വീറും വാശിയും; സലാലയിൽ മാമാങ്കം തീർത്ത് ട്രാവലേഴ്സ് ക്ലബ്text_fields
സലാല: കേരളപ്പിറവി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സലാല ട്രാവലേഴ്സ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച വടംവലി മാമാങ്കം ആവേശമായി. അഞ്ചാം നമ്പറിലെ ഫാസ് അക്കാദമി മൈതാനിയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഒമ്പത് പുരുഷ ടീമുകളും നാല് വനിതാ ടീമുകളും മാറ്റുരച്ചു. കുടുംബങ്ങളുൾപ്പെടെ ആയിരങ്ങളാണ് ആവേശപ്പോരാട്ടം വീക്ഷിക്കാനെത്തിയത്.
പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ സലാല ട്രാവലേഴ്സ് ബി ടീം ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. 250 റിയാലും മുട്ടനാടുമായിരുന്നു സമ്മാനം. ലജൻസ് സലാല രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയപ്പോൾ മസ്കത്തിൽ നിന്നെത്തിയ പാപ്പനും പിള്ളേരും മൂന്നാം സ്ഥാനവും മഴവിൽ സലാല നാലാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. മുഹമ്മദ് അജ്മലിനെ മികച്ച ഫ്രണ്ടായും റഷീദ് പാച്ചിനെ സെക്കൻഡായും മോഹൻദാസിനെ കുറ്റിയായും തെരഞ്ഞെടുത്തു. ജാബിറാണ് മികച്ച കോച്ച്.
വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ഫിയർലെസ് ക്വീൻ ഒന്നാം സ്ഥാനവും സലാല ഇന്ത്യൻ രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി. ജംഷാദ് അലി, അജിത്, അനിൽ, മുഹമ്മദ് കുട്ടി, അനീഷ് എന്നിവർ മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു.
വിജയികൾക്ക് ഡോ. കെ. സനാതനൻ, റസൽ മുഹമ്മദ്, അബ്ദുൽ സലാം തുംറൈത്ത്, സ്പോൺസർമാരുടെ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഉദ്ഘാടന, സമാപന ചടങ്ങുകളിൽ വിവിധ സംഘടനാ ഭാരവാഹികളും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു. സലാല ട്രാവലേഴ്സ് ക്ലബ് ഭാരവാഹികളായ സിറാജ് സിദാൻ, ബാബു സിദ്ദീഖ്, ഫാറൂഖ് സലാല, ഉസ്മാൻ സായിവാൻ, ശിഹാബ് ആലടി, അനസ് പോപ്സ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.