സുഹാർ കെ.എം.സി.സി രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

സുഹാർ കെ.എം.സി.സി രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
സുഹാർ: സേവനത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും സന്ദേശമുയർത്തി സുഹാർ കെ.എം.സി.സി സംഘടിപ്പിച്ച രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ബദർ അൽ സമാ ഹോസ്പിറ്റൽ സുഹാർ, സുഹാർ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് സുഹാറിലായിരുന്നു ക്യാമ്പ്.
സ്വദേശികളും പ്രവാസികളുമടക്കം നൂറുകണക്കിനാളുകൾ ക്യാമ്പിൽ രക്തം ദാനം ചെയ്തു. സുഹാർ കെ.എം.സി.സി വനിതാ വിഭാഗത്തിന്റെ സജീവ പങ്കാളിത്തവും നിരവധി വനിതകൾ രക്തദാനത്തിന് മുന്നോട്ടുവന്നതും ശ്രദ്ധേയമായി.
പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തിയതോടെ നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിന് മുമ്പുതന്നെ ലക്ഷ്യമിട്ട രക്തശേഖരണം പൂർത്തിയാക്കി ക്യാമ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചു. രക്തദാനത്തിന് താൽപര്യവുമായി എത്തിയെങ്കിലും അവസരം ലഭിക്കാതെ മടങ്ങേണ്ടിവന്നവരും നിരവധിയാണ്.
സുഹാർ കെ.എം.സി.സി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ക്യാമ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു. പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിനായി സഹകരിച്ച ബദർ അൽ സമാ ഹോസ്പിറ്റൽ സുഹാറിലെയും സുഹാർ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെയും അധികൃതർക്കും ജീവനക്കാർക്കും കെ.എം.സി.സി നേതൃത്വം നന്ദി അറിയിച്ചു.