സുഹാർ കെ.എം.സി.സി ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ്; കിരീടം ബിദായ എഫ്.സിക്ക്text_fields
സുഹാർ: സുഹാർ കെ.എം.സി.സി ഏരിയ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഏഴാമത് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ ബിദായ എഫ്.സി ജേതാക്കളായി. അൽ ത്വരീഫ് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ടൂർണമെന്റിൽ എട്ട് ടീമുകളാണ് മാറ്റുരച്ചത്. എൻ.എസ്.ഐ സുഹാർ രണ്ടാം സ്ഥാനവും അൽ ജസീറ സുഹാർ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.
മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റും സ്പോർട്സ് വിങ് ചെയർമാനുമായ ഷാനവാസ് മൂവാറ്റുപുഴ ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നാഷനൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് വാണിമേൽ,സുഹാർ കെ.എം.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി റഹീസ് ഇരിക്കൂർ, ഷബീറലി മാസ്റ്റർ, മുസ്തഫ മുഴുപ്പിലങ്ങാട്, അഷ്റഫ് മലപ്പുറം, പി.ടി.പി ഹാരിസ്, സുനീർ അറക്കൽ, ബഷീർ തളങ്കര, അദ്നാൻ അൽ ജസീറ, അനീഷ് ആതവനാട് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.
ടൂർണമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികളുടെ ഫുട്ബോൾ പ്രദർശന മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു.വനിതാ വിങ് അംഗങ്ങൾ, കുട്ടികൾ, കുടുംബങ്ങൾ എന്നിവരടക്കം നൂറുകണക്കിനാളുകൾ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി.ബദർ അൽ സമാ ആശുപത്രിയുടെ സഹകരണത്തോടെ കളിക്കാർക്കും കാണികൾക്കുമായി മെഡിക്കൽ സേവനവും ഒരുക്കിയിരുന്നു.