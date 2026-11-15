സഹം ചലഞ്ചേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്; ബ്ലൂ ടൈറ്റാൻ സുഹാർ ജേതാക്കൾtext_fields
സുഹാർ: സഹം ചലഞ്ചേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ പത്താമത് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ ബ്ലൂ ടൈറ്റാൻ സുഹാർ ജേതാക്കളായി. ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ ഭാരത് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ബ്ലൂ ടൈറ്റാൻ സുഹാർ കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്.ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭാരത് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 49 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ബ്ലൂ ടൈറ്റാൻ സുഹാർ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 2.4 ഓവറിൽ ലക്ഷ്യം മറികടന്നു.
ഫലജിലെ നാല് ഗ്രൗണ്ടുകളിലും സഹമിലെ ചലഞ്ചേഴ്സ് ഗ്രൗണ്ടിലുമായി നടന്ന ടൂർണമെന്റിൽ 14 ടീമുകൾ മാറ്റുരച്ചു. വിജയികൾക്കുള്ള ട്രോഫിയും ക്യാഷ് പ്രൈസും സൈനുൽ ബാക്കർ മൊഹബി പ്രതിനിധി അബൂബക്കർ സമ്മാനിച്ചു. റണ്ണേഴ്സ് അപ്പിനുള്ള സൈഹൂത് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ട്രോഫിയും ഒമാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ഫ്രണ്ട്സ് അസോസിയേഷന്റെ ക്യാഷ് പ്രൈസും ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് കൈമാറി.
ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച കളിക്കാരനായി ഫ്രണ്ട്സ് ഇലവനിലെ സഞ്ജുവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ബി.ടി.എസിലെ നികേഷ് നിക്കി മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനായും ഇതേ ടീമിലെ ആചാര്യ ശ്രീപതി മികച്ച ബൗളറായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. സുഹാർ ഇലവനിലെ ഫർഹാദ് മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി. ഫൈനലിലെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരവും ബി.ടി.എസിലെ നികേഷ് നിക്കി സ്വന്തമാക്കി.ടൂർണമെന്റിൽ ആവേശകരമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച എല്ലാ ടീമുകളെയും സഹം ചലഞ്ചേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം മാനേജ്മെന്റ് അഭിനന്ദിച്ചു.