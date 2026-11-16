ആർ.എസ്.സി സൂർ സെക്ടറിന് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു

ആർ.എസ്.സി സൂർ സെക്ടറിന് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തുtext_fields
സൂർ: രിസാല സ്റ്റഡി സർക്കിൾ സൂർ സെക്ടറിന് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. നവംബർ ആറിന് സൂർ സൂഖിൽ നടന്ന സെന്റിനറി അസംബ്ലിയിലാണ് പുതിയ നേതൃത്വത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തൗഫീഖ് അദനിയെ ചെയർമാനായും സൽമാനുൽ ഫാരിസ് മഹ്ളരിയെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും തെരഞ്ഞെടുത്തു.
'ബി ഇൻ ബി മോർ' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ 44 രാജ്യങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മെമ്പർഷിപ് കാമ്പയിനിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഒമാനിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സെന്റിനറി അസംബ്ലികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വിദ്യാർഥികളുടെയും യുവജനങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ, സാംസ്കാരിക, വൈജ്ഞാനിക, സാമൂഹിക മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ച് സൂർ മേഖലയിലെ സംഘടനാ സാന്നിധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് പുതിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യം. യുവജനങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും സമൂഹത്തിൽ ക്രിയാത്മക ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നതിനും മുൻഗണന നൽകുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
അജ്മൽ സാബിത്ത്, ഉക്കാശ സഅദി, സൈനുൽ ആബിദ് ഇർഫാനി, നൗഫൽ ഇസ്മാഈൽ, ഷഹ്സാദ് മുഹമ്മദലി, മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ എന്നിവരാണ് മറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ. ആർ.എസ്.സി നാഷനൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ശുഹൈബ് അഹമ്മദ് മോങ്ങം, സമീർ ഹുമൈദി എന്നിവർ അസംബ്ലിയിൽ പങ്കെടുത്തു.