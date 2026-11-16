Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ആർ.എസ്.സി സൂർ സെക്ടറിന് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ആർ.എസ്.സി സൂർ സെക്ടറിന് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു
    cancel
    camera_alt

    തൗഫീഖ് അദനി, സൽമാനുൽ ഫാരിസ് മഹ്‌ളരി

    സൂർ: രിസാല സ്റ്റഡി സർക്കിൾ സൂർ സെക്ടറിന് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. നവംബർ ആറിന് സൂർ സൂഖിൽ നടന്ന സെന്റിനറി അസംബ്ലിയിലാണ് പുതിയ നേതൃത്വത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തൗഫീഖ് അദനിയെ ചെയർമാനായും സൽമാനുൽ ഫാരിസ് മഹ്‌ളരിയെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും തെരഞ്ഞെടുത്തു.

    'ബി ഇൻ ബി മോർ' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ 44 രാജ്യങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മെമ്പർഷിപ് കാമ്പയിനിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഒമാനിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സെന്റിനറി അസംബ്ലികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വിദ്യാർഥികളുടെയും യുവജനങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ, സാംസ്കാരിക, വൈജ്ഞാനിക, സാമൂഹിക മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ച് സൂർ മേഖലയിലെ സംഘടനാ സാന്നിധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് പുതിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യം. യുവജനങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും സമൂഹത്തിൽ ക്രിയാത്മക ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നതിനും മുൻഗണന നൽകുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

    അജ്മൽ സാബിത്ത്, ഉക്കാശ സഅദി, സൈനുൽ ആബിദ് ഇർഫാനി, നൗഫൽ ഇസ്മാഈൽ, ഷഹ്സാദ് മുഹമ്മദലി, മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ എന്നിവരാണ് മറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ. ആർ.എസ്.സി നാഷനൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ശുഹൈബ് അഹമ്മദ് മോങ്ങം, സമീർ ഹുമൈദി എന്നിവർ അസംബ്ലിയിൽ പങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - RSC Sur Sector Elects New Office Bearers
    Next Story
    X