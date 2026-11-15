ശിശുദിനത്തിൽ ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു

ശിശുദിനത്തിൽ ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: ശിശുദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി അൽ ഖുവൈർ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. ‘അറിവിന്റെ ചിറകിൽ കുട്ടിപ്പട്ടാളം’ എന്ന പേരിൽ നവംബർ 13ന് അൽ ഖുവൈറിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ അമ്പതിലധികം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു.കുട്ടികളുടെ അറിവും ചിന്താശേഷിയും വളർത്തുന്നതിനൊപ്പം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അറിയാനുമുള്ള താൽപര്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു പരിപാടി.
ഒമാൻ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ബോർഡ് അംഗം നിധീഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ലിജിൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.കൂട്ടായ്മയിലെ ജയചന്ദ്രൻ ക്വിസ് മാസ്റ്ററായി മത്സരം നയിച്ചു.ജൂനിയർ, സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളിലായി നടന്ന മത്സരത്തിൽ , സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ബിലാൽ ലത്തീഫ് ഒന്നാം സ്ഥാനവും ആദിദേവ് എ.എസ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും നിവേദ്യ അനു പിള്ള മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.
ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ യദുകൃഷ്ണൻ പി ഒന്നാം സ്ഥാനവും ലക്ഷ്മിക മധുരാജ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും ആശ കെ മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി.മുൻ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ബോർഡ് ചെയർമാൻ വിൽസൺ ജോർജ് വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.ഒമാൻ മലയാളം മിഷൻ സെക്രട്ടറി അനുചന്ദ്രൻ ,നിജിൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.